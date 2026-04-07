Trei bărbați, trimiși în judecată pentru viol după incidentul de la Școala de Vară AUR / „Au profitat că fata de 17 ani era vulnerabilă”

Trei bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru viol, după incidentul de la Şcoala de vară AUR din 2023 de pe litoral. Ei sunt acuzaţi că au violat o fată de 17 ani într-un hotel din staţiunea Neptun-Olimp, transmite News.ro.

Poliția Ialomiţa a început să facă cercetări în toamna lui 2023 după ce adolescenta a ajuns la Secţia de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Slobozia, spunând că a fost violată.

”La data de 06 aprilie 2026 au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, cu privire la trei inculpaţi, bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 33 de ani, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de viol, fapte comise asupra unei persoane vătămate minore în vârstă de 17 ani în cadrul unei tabere de vară pentru tineri organizate în staţiunea Neptun-Olimp”, a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat de presă.

„Au profitat că fata de 17 ani era vulnerabilă”

Potrivit procurorilor, faptele s-au petrecut în incinta unui hotel din staţiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea de a-şi exprima voinţa şi de vulnerabilitate a victime.

”În noaptea de 14/15.09.2023, în intervalul orar 23:57-00:25, inculpatul A.B., în vârstă de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel din staţiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea de a-şi exprima voinţa şi de vulnerabilitate a victimei, minoră în vârstă de 17 ani, a constrâns-o să întreţină acte sexuale. În acelaşi context, în intervalul orar 00:31-01:04, inculpatul C.D., în vârstă de 29 de ani, prin constrângere şi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, a întreţinut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinţei sale. De asemenea, la data de 15.09.2023, în intervalul orar 21:14-21:50, inculpatul E.F., în vârstă de 33 de ani, în timp ce se afla în incinta aceluiaşi hotel din staţiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, a întreţinut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinţei sale”, arată procurorii.

Aceştia explică faptul că pentru audierea victimei a fost folosit protocolul de audiere NICHD caracterizat prin maximizarea întrebărilor deschise şi asigurarea unui sprijin emoţional nesugestiv.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Mangalia.

Avocată: Minora a fost intoxicată cu alcool în mod premeditat

Fapta de viol a fost reclamată pe 16 septembrie 2023, după ce între 14 şi 15 septembrie 2023, fata a participat la şcoala de vară organizată de AUR care a avut loc în staţiunea Neptun-Olimp.

Tânăra a acuzat că, văzând că se află în stare avansată de ebrietate, bărbaţii au violat-o după ce unul dintre ei a dus-o într-o cameră.

Camerele de supraveghere din unitatea de cazare au surprins, conform unei avocate a victimei din timpul procedului, ”cum minora a fost intoxicată cu alcool în mod premeditat de cei trei”.

În urmă cu un an avocata Claudia Postelnicescu care a spus că a reprezentant-o în trecut pe fată a acuzat autoritățile că tergiversează dosarul. „Această fată este profund traumatizată și starea ei psiho-emoțională este în colaps. De ce? Pentru că simte că nu i se face în niciun fel dreptate. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc în continuare, o urmăresc, o intimidează și o umilesc. Mama ei este disperată, pentru că o vede că se cufundă în depresie și atacuri de panică și nu poate face nimic. Se simt amândouă neputincioase, pe bună dreptate”, spune avocata Claudia Postelnicescu într-o postare publicată miercuri pe Facebook.

Ce a spus AUR

Reprezentanţii AUR au transmis în 2023 că singurul incident despre care aveau cunoştinţă era cel petrecut în noaptea de 15 spre 16 septembrie, atunci când minora cazată într-o cameră rezervată invitaţilor a fost găsită într-o stare avansată de ebrietate, iar concomitent părinţii tinerei, alertaţi de felul în care ea discuta la telefon, au sunat la poliţie şi au solicitat intervenţia unui echipaj la faţa locului.

AUR a afirmat că fata a venit la eveniment cu acordul părinţilor şi a recunoscut ea singură că a consumat alcool, fiind trimisă a doua zi dimineaţă acasă, alături de doi însoţitori care au predat-o părinţilor. ”Alianţa pentru Unirea Românilor a pus la dispoziţia poliţiei listele de participanţi şi imaginile video inregistrate pe camerele hotelului”, indica atunci partidul.