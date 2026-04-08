Trei clauze din armistițiu deja încălcate, reclamă Iranul. Negocierile în acest context, „nerezonabile” / Situația din Ormuz

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că acordul de încetare a focului și negocierile cu Statele Unite sunt „nerezonabile” în acest moment, întrucât trei clauze din propunerea în 10 puncte au fost încălcate înainte de tratativele de vineri din Pakistan, au scris Reuters și The New York Times.

Potrivit oficialului iranian, două dintre încălcări se referă la intrarea unei „drone intruse” în spațiul aerian național, respectiv la negarea dreptului Teheranului de a îmbogăți uraniul.

În plus, forțele israeliene continuă să atace Hezbollah în Liban, deși acest aspect trebuie, de asemenea, inclus în armistițiu în ciuda obiecțiilor venite dinspre Statele Unite și Israel, a spus Ghalibaf.

Deși a afirmat că negocierile și armistițiul sunt „nerezonabile” date fiind aceste chestiuni și opoziția Statelor Unite față de îmbogățirea uraniului de către Iran, Ghalibaf nu a spus că țara sa va relua ostilitățile sau se va retrage din discuții.

Fars, agenție de știri conectată cu Gărzile Revoluționare ale Iranului, susține că „trecerea navelor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz a fost oprită după atacurile Israelului asupra Libanului”, potrivit Agerpres.

Israelul și SUA susțin că armistițiul nu cuprinde și Libanul

Miercuri, în prima sa adresare către publicul israelian după anunțul președintelui american cu privire la armistițiu, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că acordul de încetare a focului nu acoperă și Libanul, acolo unde forțele israeliene au lansat o ofensivă împotriva Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran.

De altfel, chiar miercuri, forțele israeliene au lansat unul dintre cele mai ample atacuri împotriva Hezbollah de când a început acest război. Potrivit autorităților libaneze, au fost ucise cel puțin 112 persoane.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat la rândul său că SUA nu a fost de acord cu includerea Libanului în acord.

În schimb, Pakistan, care a contribuit la medierea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, a declarat că acordul ar trebui să acopere și Libanul.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au amenințat că vor răspunde militar dacă atacurile asupra Libanului nu sunt „oprite imediat”, conform presei iraniene.

Tot miercuri, premierul Netanyahu a spus că acordul a fost „coordonat pe deplin” cu Israelul, părând să respingă articolele de presă și criticile venite dinspre adversarii săi politici cum că Israelul nu ar fi fost consultat. El a menționat, de asemenea, că Israelul și Statele Unite au obținut „realizări extraordinare” în războiul împotriva Iranului.