În ultimii douăzeci de ani, salariile din România au crescut cu două cifre. Cu toate astea, diaspora românească din 8 state europene a rămas, totuși, cam aceeași: în jur de trei milioane de oameni. Sociologul Dumitru Sandu spune că explicația nu ține de cât de bine se câștigă în țară, ci de ceea ce găsesc românii când se întorc acasă să „vadă cum e”. Mulți dintre ei pleacă din nou.

Tabelul acoperă opt state membre UE: Italia, Spania, Germania, Austria, Franța, Belgia, Olanda și Irlanda. În ultimii trei ani, numărul cetățenilor români din aceste țări a stat, „grosso modo”, în jurul a trei milioane. Imaginea de ansamblu ascunde însă mișcări divergente. În Italia și Spania, numărul românilor scade. În Germania și Austria, crește. În Franța, Belgia, Olanda și Irlanda, oscilează.

Concluzia lui Sandu e tăioasă: discuția publică despre un val de întoarceri, sau despre un nou val de plecări, este o simplă „poveste”. „Atâta vreme cât nu e valabilă pentru toate țările importante, nu e valabilă în general.”

Proba întoarcerii

Dacă salariile au crescut și diaspora nu s-a micșorat, ce îi ține pe români afară? Sandu răspunde cu un cuvânt: corupția. În decizia unei familii de a rămâne sau de a se întoarce intră mai mulți factori, spune el, iar acesta „contează foarte mult”.

Argumentul lui se sprijină pe un Eurobarometru special despre migrație, care arată că, majoritatea plecărilor în străinătate din țările de emigrație aparțin celor care s-au mai întors o dată. Oamenii revin, stau o perioadă, apoi pleacă iar. Fenomenul nu e specific României, subliniază sociologul, dar în România e aproape necercetat: nu a văzut niciun sondaj local care să urmărească întoarcerile și re-plecările.

Dumitru Sandu. Fotografie din arhiva personală.

Aici intervine ceea ce Sandu numește cultura „wait and see” a diasporei: o așteptare permanentă, deschisă, în care este inclusă și ideea de schimbare. Românul din străinătate nu închide ușa spre casă, dar nici nu o trece definitiv. Vine să vadă, iar informațiile de la prieteni nu-i ajung. „Nu ești sigur până nu vezi cu ochii tăi”, spune Sandu.

Scena pe care o descrie e banală și, tocmai de aceea, revelatoare. O familie se întoarce, iar copilul care mergea la școală afară îi spune părintelui: „aici nu e de stat”. Uneori pentru că nu mai stăpânește bine limba română. Dar, insistă Sandu, mai ales din cauza a ceea ce vede. Comparația nu se face cu un paradis. „Nici Spania, nici Franța, nici Portugalia nu sunt țări rupte din rai”, spune el. Dar, după ce fac comparația cu ce e afară, oamenii preferă să plece din nou.

Medicii sunt, pentru Sandu, cazul-școală al limitelor politicii salariale. Lefurile lor au fost mărite, iar medicii continuă să plece, pentru că afară „învață mai mult, mai repede”.

De aici și recomandarea lui: politicile publice trebuie să treacă de măsurile strict economice, de tipul majorărilor salariale. Iar a spune doar „corupție” nu rezolvă nimic. Remediul pe care îl propune este creșterea transparenței în instituțiile publice.

Un profesor din Piatra Neamț, prieten al sociologului, i-a rezumat recent starea orașului în trei cuvinte: „fiecare pentru el”. Sandu îl citează ca să arate de ce dublează mereu cifrele cu informație calitativă.

Nu există o singură diasporă

A doua teză a lui Sandu complică orice discuție despre „votul diasporei”. Diasporele sunt „mai diferite decât ne imaginăm”, spune el, și recunoaște că nici sociologii nu au pus suficient accent pe asta.

Diferențele țin de educație, dar și de geografie. Un român care trăiește lângă Roma nu are aceeași perspectivă ca unul din sudul Italiei. Cei din apropierea capitalelor, de la Roma la Paris sau Londra, au mai multe puncte de referință. Iar cine are mai multe repere tinde să fie mai prudent, să meargă mai puțin la vot și să își schimbe mai ușor punctul de vedere.

Din aceeași cultură a așteptării decurge și ceea ce Sandu numește efectul „ultimului venit”. Diaspora se uită cu atenție sporită la cine apare ultimul pe scena politică, iar acesta e luat în seamă mai mult decât ceilalți. Este una dintre condițiile în care experiența occidentală, care îi învață pe români o cultură critică față de instituții, poate produce și reacția opusă.

O altă diferență apare când românii sunt comparați cu vecinii. Până acum câțiva ani, spune Sandu, majoritatea românilor plecau pe baza informațiilor de la cunoștințe, rude și prieteni. Majoritatea polonezilor plecau prin agenții de recrutare a forței de muncă. Rezultatul, în experiența lui, este că românii „suferă mai mult” pentru că pleacă bazându-se pe o informație fragilă.

Statul care nu-și numără cetățenii

Dacă diaspora e atât de diversă, de ce știm atât de puțin despre ea?

Primul sfat al lui Dumitru Sandu pentru cititori e să nu ia în seamă sondajele care nu publică analize încrucișate. Câte sondaje din ultima perioadă au publicat legătura dintre nivelul de educație și vot? Răspunsul lui: niciunul. Iar educația, spune el, este una dintre cele mai importante variabile sociologice.

Problema nu se oprește la firmele de sondare. În baza de date Tempo a INS, spune Sandu, cei care vin din altă țară sunt numărați împreună, indiferent dacă sunt străini sau români care se întorc după un stagiu lung în străinătate. Spre deosebire, statistica cehă arată cetățenia celor care sosesc, cea românească nu. „De unde să știu eu care este raportul între imigranții care vin din Afganistan și imigranții români care se întorc din Italia sau din Austria?”, întreabă el. În plus, cercetătorii primesc date agregate, nu date la nivel individual, care ar permite analize pe mai multe niveluri. Principiul lui e simplu: „mai multe minți analizează mai bine același lucru”.

Sandu are și o propunere practică, pe care spune că a făcut-o de mai multe ori, fără rezultat: ambasadele României să afișeze pe site câți români trăiesc în țara respectivă. Recunoaște că multe ambasade nici nu dețin aceste date, pentru că românii nu se înregistrează. Tocmai de aceea, spune el, o legătură între ambasade și Institutul Național de Statistică este „fundamentală”.

Și, pentru că nu se pot rezolva toate problemele deodată, Sandu propune o ordine de priorități. Circa 85% dintre românii din diaspora europeană sunt concentrați în câteva țări: Italia, Spania, Franța, Germania și Austria, la care adaugă Marea Britanie. A văzut sondaje făcute în Israel sau Turcia, dar cercetarea și politicile ar trebui să înceapă cu statele unde sunt cei mai mulți români. Iar de la Portugalia, Spania sau Irlanda, România ar putea învăța cum s-au folosit fondurile europene pentru a rezolva probleme ale propriilor diaspore.

Lecția poloneză și harta din 1968

Din comparația cu Polonia, discuția cu Sandu ajunge la al doilea mare subiect: reforma administrativ-teritorială. Polonezii au început tranziția spre democrație și capitalism înaintea românilor. În 1999 au redus numărul voievodatelor de la 49 la 16, o reformă făcută, în opinia lui, „mult mai devreme și mult mai bine”. În 2013, sociologul român a încercat să organizeze o dezbatere publică cu colegi polonezi care să explice cum s-a procedat. „N-am reușit, am eșuat”, spune el.

România funcționează încă pe organizarea administrativă din 1968. Guvernul a anunțat că o comasare voluntară a comunelor ar urma să se facă până în martie, urmând să decidă apoi pașii următori. Sandu are însă câteva avertismente pentru cei care vor să redeseneze harta.

Primul: reforma e un proces, nu un act. „Cine își imaginează că rezolvă dintr-o dată, în 2026-2028, toate problemele administrative se înșală.” Ideea că un guvern face reforma imediat după alegeri este, în cuvintele lui, o „copilărie”. La fel și ideea că o poate face fără specialiști. Cine a spus public că reforma se poate face doar cu politicieni, spune Sandu, ar trebui să își retragă cuvintele.

Al doilea: nu totul trebuie luat de la zero. Pornind de la experiența din 2013, Sandu consideră că actualele opt regiuni de dezvoltare sunt o „foarte bună sinteză” între regiunile istorice și dezvoltarea efectivă și că folosirea lor ar fi eficientă financiar. Criteriul lui este felul în care oamenii chiar trăiesc și muncesc. Exemplul: majoritatea plecărilor la muncă din Hunedoara se fac spre Timiș, așa că cele două județe trebuie să stea în aceeași regiune. „Oamenii ăia muncesc împreună”, spune el. Modificările ar trebui să fie cât mai puține.

Al treilea: un singur tip de unitate nu poate rezolva toate problemele, și identitare, și economice. Județele actuale au o funcție identitară pe care Sandu spune că, în calitate de sociolog, nu o poate ignora. Exemplul pe care îl dă este Harghita. Dar această funcție nu trebuie confundată cu funcția economică, pe care ar trebui să o preia regiunile de dezvoltare.

Teama de reședința de departe

Reforma sperie deja. Într-o localitate de lângă Târgoviște, oamenii se tem că centrul administrativ se va muta la Ploiești, mult mai departe. Sandu respinge orice soluție impusă de sus, „de tip comunist-ceaușist”. Reorganizarea trebuie discutată cu populația, dar pe baza unor criterii clare, iar primul dintre ele este eficiența economică.

Dacă o comunitate foarte mică, precum Bătrâna, decide să rămână unitate administrativă de sine stătătoare, „foarte bine, e liberă să decidă”. Întrebarea este alta: „poate suporta financiar cheltuielile de funcționare?”

Ultimul principiu pe care îl adaugă Sandu este caracterul experimental. Un politician de bună-credință care nu e sigur de o măsură, o poate testa. acă nu funcționează, o poate apoi schimba.