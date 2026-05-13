Trei proiecte imobiliare controversate, rămase din mandatul Gabrielei Firea, la vot astăzi în Consiliul General

Cele trei proiecte imobiliare care au primit aviz de la administrația Firea, în 2020, și se află pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Consiliului General București prevăd ridicarea unui bloc cu 12 etaje pe strada Buzești, un cartier rezidențial cu blocuri de 8 etaje pe o străduță din cartierul Dămăroaia și imobile cu două etaje în buza Pădurii Băneasa.

Cele trei proiecte imobiliare au fost oprite de fostul primar Nicușor Dan, însă investitorii s-au adresat instanței, care a decis ca acestea să fie puse pe ordinea de zi a Consiliului General.

Ce spune Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la începutul ședinței de Consiliu General, care este în desfășurare acum, că este obligat de instanță să le pună pe ordinea de zi, dar consilierii pot vota așa cum doresc, neexistând nicio obligație de adoptare.

„Pentru prima oară după 6 ani de zile o să avem niște PUZ-uri neinițiate de o autoritate publică pe ordinea de zi. Cele trei PUZ-uri sunt puse pe ordinea de zi, ca obligație legală, în urma unor hotărâri judecătorești definitive care penalizeză Primăria și Consiliul General cu amendă pe zi dacă nu vor fi puse. Noi suntem obligați doar să le punem pe ordinea de zi. În ceea ce privește votul pe aceste documentații de urbanism, fiecare grup politic va vota cum îi dictează propria conștiință”, a declarat Ciucu.

Cele trei Planuri Urbanistice Zonale fac parte din lotul de 43 de proiecte imobiliare avizate de administrația Firea, dar care nu au apucat să mai fie aprobate de Consiliul General. Când a preluat mandatul, primarul Nicușor Dan și noua comisie de urbanism numită de el au făcut o analiză a tuturor planurilor urbanistice zonale lăsate de administrația Gabriela Firea, care aveau toate avizele necesare, dar nu apucaseră să fie trecute prin CGMB. Printre neregulile anunțate se numărau: construcții mult mai înalte față de clădirile vecine, densificarea excesivă – adică foarte multe construcții înghesuite pe un teren- spații de parcare și spații verzi insuficiente, nerespectarea legislației în domeniu, PUZ-uri pe parcelă, nerespectarea procedurii de consultare publică.

Blocuri între case, în cartierul Dămăroaia

Unul dintre proiecte (Planul Urbanistic Zonal – Coralilor 18) propune construirea unui ansamblu de blocuri cu 8 etaje, pe un teren de circa două hectare, pe o străduță înfundată din cartierul Dămăroaia. Zona este preponderent de case.

La acest proiect imobiliar, neregulile invocate de Nicușor Dan, în baza raportului Comisiei de Urbanism, au fost: nerespectarea prevederii legale de asigurare a unui minimum de 20 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice și ocuparea unui procent mai mare din teren cu construcții.

„Se propune o densitate mult prea mare a locuirii care nu poate asigura calitate vieții rezidenților. Retragerile față de limitele de proprietate sunt insuficiente raportate la înălțimea propusă. Accesul carosabil este imposibil de realizat în condiții decente în formula propusă (pe un teren extrem de îngust, urmând traseul fostei căi ferate)”, se arată în document.

Proprietarii au dat în judecată Primăria Capitalei, iar instanța l-a obligat pe primarul general să pună proiectele pe ordinea de zi a Consiliului General.

„Obligația de punere pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București a proiectului de hotarare stabilită prin Sentința civilă nr. 2132/14.04.2022 a rămas definitivă ca urmare a pronunțării la data de 07.12.2023 a Deciziei civile nr.2639 prin care instanța a menținut obligația stabilită în sarcina Primarului General al Municipiului București”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul general, Ciprian Ciucu.

Bloc de 12 etaje pe strada Buzești

Un al doilea Plan Urbanistic Zonal prevede construirea unui bloc cu 12 etaje pe strada Buzești, din centrul Capitalei, la intersecție cu strada Dimitrie Sergiu.

La acest proiect imobiliar, neregulile invocate de Nicușor Dan, în baza raportului Comisiei de Urbanism, au fost: un procent prea mare de ocupare a terenului, în raport cu zona.

Proprietarii au dat în judecată Primăria Capitalei, iar instanța l-a obligat pe primarul general să pună proiectul pe ordinea de zi a Consiliului General.

Obligația de punere pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General a proiectului a rămas definitivă în 12 martie 2026.

Construcții cu două etaje în buza Pădurii Băneasa

Planul Urbanistic Zonal „Drumul Pădurea Pustnicu nr. 67J” prevede construirea unor imobile cu două etaje în zona Aleea Teișani de lângă Pădurea Băneasa, blocată în permanență, fiind singurul drum de acces la cartierul Greenfield. La acest proiect imobiliar, neregulile invocate de Nicușor Dan, în baza raportului Comisiei de Urbanism, au fost că accesul la parcelă se face pe un drum de 4,3 m, pe o lungime de 400 m, cu regim juridic neclar, și că lipsesc mai multe studii de fundamentare.

Proprietarii au dat în judecată Primăria Capitalei, iar instanța l-a obligat pe primarul general să pună proiectul pe ordinea de zi a Consiliului General.

Obligaţia de punere pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București a proiectului de hotărâre a rămas definitivă pe 22.09.2022.