„Trei sferturi din primării nu vor disponibiliza niciun om”, susține un primar PSD. Câți oameni sunt în administrația locală

Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni, la Prima News, că proiectul social-democraților privind reducerea numărului de posturi din administrația locală va face ca trei sferturi dintre primării să nu facă niciun fel de concedieri. Toma contestă și numărul de angajați din administrația locală vehiculat de către primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

„În momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă. Am o poziţie diferită faţă de ce au hotărât colegii astăzi, în Biroul Politic Naţional. Ar reveni în medie patru persoane pe unitate administrativ teritorială (UAT) de disponibilizat. Deci noi mărim salariile, mărim taxele şi impozitele cu 70%, în condiţiile în care 75% din UAT-urile din România nu au bani nici măcar să-şi acopere salariile, nu mai vorbesc de celelalte cheltuieli de funcţionare. Deci trebuie făcut un efort în condiţiile în care şi salariile în zona bucetară sunt mai mari, cam cu 30%, decât în salariile din zona economiei reale, iar nici guvernul, nici primăria nu produc bani. Banii îi luăm de la oameni şi îi luăm de la firme, ăsta este adevărul”, a spus Constantin Toma.

„Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie, această criză devine din ce în ce mai mult şi criză economică şi atunci va fi foarte, foarte dificil”, a adăugat primarul, citat de News.ro.

Constantin Toma a comentat şi afirmaţia primarului Lia Olguţa Vasilescu, potrivit căreia în administraţia locală ar fi angajați doar 125.000 de oameni.

„Noi mai avem nişte structuri, care se numesc Direcţia de Asistenţă Socială, centre culturale, cluburi sportive şi aşa mai departe, ce are fiecare primărie şi acolo sunt tot bugetari. Şi sunt o mulţime de preşedinţii de consilii judeţene, în această ţară, în care cel mai mare angajator dintr-un judeţ este chiar consiliul judeţean”, a completat Toma.

Ce a decis conducerea PSD

În ședința de luni a conducerii, social-democrații au decis să susțină în coaliție varianta privind reforma în administrația publică discutată săptămâna trecută de liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Varianta cu care Sorin Grindeanu va merge marți în ședința coaliție presupune tăieri atât în administrația locală, cât și în cea centrală. Pe plan local, PSD va cere o tăiere diferențiată, însemnând că primarii și președinții de consilii județene vor avea de ales între o tăiere de 10% a posturilor ocupate sau o reducere de 10% din cheltuielile cu salariile.

„Am venit cu variante. Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului total de posturi (n.red. ocupate și neocupate) dar nu mai mult de 20% din numărul total de posturi ocupate. Am solicitat să existe o autonomie locală, și să dăm posibilitatea primarilor sau președinților de Consiliu Județean să aibă și o a doua opțiune. Reducerea cu 10% a cheltuielilor de salarizare. Dacă sunt în imposibilitatea de a face reduceri de personal, atunci să contribuie cu reduceri de cheltuieli”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, la finalul ședinței conducerii PSD.

Concret, propunerea PSD înseamnă că primăriile mari, care au mai mulți angajați vor putea face concedieri, în timp ce primăriile din comune, de exemplu, unde numărul de angajați este redus să opteze pentru tăieri de salarii.

În final, la nivel național ar trebui să fie concediați 10% dintre angajați, aproximativ 12.000 de funcționari pe plan local.„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația locală, în realitate sunt 125.000”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.