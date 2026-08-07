Trei ucraineni, prinși în flagrant când încercau să păcălească prin „metoda BNR”

Trei cetăţeni ucraineni au fost arestați preventiv de autoritățile judiciare din țara noastră sub acuzația de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, victimele erau contactate în numele unor instituţii publice din România şi li se spunea că în numele lor ar fi fost contractat, în mod fraudulos, un credit.

Suspecții foloseau „metoda BNR”, sunând victimele și dându-se drept angajați ai Băncii Naţionale a României, poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, reprezentanţi ai unei bănci comerciale, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Poliţiei Române, folosind nume mincinoase şi înscrisuri oficiale despre care pretindeau că erau emise de B.N.R. şi D.I.I.C.O.T.

În perioada 28 iulie – 5 august 2026, trei persoane au fost păcălite astfel, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

„Persoanele vătămate au fost determinate de către autori necunoscuţi ai infracţiunilor să retragă din conturile personale sume de bani, ulterior retragerilor de numerar fiind îndrumate de către aceiaşi autori să se întâlnească atât cu unii dintre inculpaţi, cât şi cu o persoană necunoscută la acest moment, cărora le-au remis sumele de bani, în timp ce ceilalţi inculpaţi asigurau paza zonelor unde aveau loc întâlnirile”, au transmis procurorii, citați de News.ro.

Cei trei ucraineni au fost prinşi în flagrant de către poliţiştii din cadrul Secţiei 26 în momentul în care una dintre persoanele păcălite le dădea banii ceruți.

Procurorii au stabilit că una dintre persoanele vătămate le-a dat infractorilor 30.000 de lei, în cazul celei de-a doua prejudiciul este de 61.540 de lei, iar cea de-a treia persoană, care a şi participat la flagrant, le-a remis ucrainenilor suma de 500 de lei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a atras atenţia cetăţenilor asupra riscului de a deveni victime ale unor astfel de infracţiuni.

„Persoanele care efectuează apeluri telefonice şi susţin că sunt angajaţi ai unor instituţii bancare sau ai poliţiei şi solicită retragerea sau transferarea unor sume de bani, urmăresc, în realitate, obţinerea unor foloase materiale injuste, prin manipulare, sugestie şi constrângere morală. Se recomandă cetăţenilor să manifeste vigilenţă, să nu dea curs unor astfel de solicitări şi să sesizeze de îndată organele de urmărire penală atunci când sunt abordaţi în asemenea scopuri”, a fost mesajul autorităţilor judiciare.

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