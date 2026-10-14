Trendyol a câștigat procesul. Firme străine și românești fac bani, pe platformă, din simbolurile Rapid, Dinamo, Steaua și Universitatea Craiova

Trendyol a câștigat definitiv procesul cu Rapid București, după ce clubul de fotbal reclamase comercializarea pe platformă a unor produse care îi foloseau sigla fără autorizație.

Rapid obținuse inițial o hotărâre favorabilă la Tribunalul București, însă Curtea de Apel a schimbat integral soluția, stabilind că un marketplace nu poate fi considerat automat responsabil pentru produsele vândute de comercianți independenți.

Cazul aduce în discuție o piață în care numele, culorile și însemnele cluburilor de fotbal au devenit active comerciale.

Pe Trendyol sunt oferite inclusiv tricouri, hanorace și huse de telefon cu simboluri asociate unor echipe precum Dinamo, Steaua, FCSB și Universitatea Craiova, unele comercializate de mici firme românești.

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