Tribunalul a respins „neașteptat” intrarea STB în insolvență, anunță Ciucu: „Managementul se jură că le-au verificat de șapte ori”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că instanța a respins cererea Societății de Transport București de a intra în insolvență.

„Neașteptat”, a reacționat Ciprian Ciucu pe Facebook după decizia Tribunalului București.

Edilul spune că instanța a invocat o „lipsă de documente”.

„Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a adăugat primarul Capitalei.

STB a cerut intrarea în insolvență printr-o solicitare depusă la Tribunalul București în data de 6 august.

În 21 iulie, Consiliul General îi mandatase pe reprezentanții Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de administrație declanșarea procedurii de insolvență a societății. Consilierii generali din AGA sunt Marian Artimon (PSD) și Mitu Răzvan Aurel (PNL).

„STB a făcut ceea ce era corect” când a cerut insolvența, spune Ciucu

Primarul Capitalei a reluat un mesaj public din 6 august, când afirma că „STB a făcut ceea ce era corect” atunci când „a cerut insolvența în instanță”.

„Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la întregul buget al PMB. Da, ați citit bine. Acesta este realitatea șocantă”, a continuat Ciprian Ciucu.

El a atras atenția că „transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, deși este „prima condiție a oricărui serviciu public”.

„Este decizia corectă pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile soferilor, vatmanilor și muncitorilor”, a conchis primarul Ciprian Ciucu.