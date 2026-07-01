Tristețe în familie după rezultatele de la Evaluarea Națională. Psihopedagog: „Copilul a dat sau nu tot ce-a putut la examen? De aici ar trebui să plece discuția”

Publicarea rezultatelor la Evaluarea Națională a adus bucurie în unele familii și tristețe în altele. Când media obținută nu îi permite copilului să intre la liceul sau liceele dorite, iar dezamăgirea lui e mare, în mintea părinților se nasc o serie de întrebări: Ce n-a mers? Unde am greșit? Ce mai putem face acum?

Psihopedagogul Ina Ilie lucrează de mulți ani cu elevi și părinți și face „antrenamente” emoționale și cognitive pentru acest examen. Aceasta crede că, înainte de a analiza greșelile, ar trebui să avem deja răspunsul la o altă întrebare: „Cine este cu adevărat dezamăgit? Părintele sau copilul?”. Pentru că, spune ea, răspunsul poate da tonul întregii conversații care urmează.

„Sunt părinți care simt dezamăgire, rușine sau vină pentru că al lor copil n-a performat și că va trebui să spună și altora asta. Și eu am trecut prin examene cu copiii mei, și mie mi-au trecut prin cap aceste gânduri”, spune psihopedagogul Ina Ilie. Deși puțini părinți vorbesc deschis despre asta, sentimentul este mai răspândit decât am crede. Un studiu realizat pe peste 3.500 de familii, citat de American Psychological Association, arată că aspirațiile ridicate ale părinților pot avea un efect pozitiv asupra rezultatelor școlare doar atunci când rămân ancorate în posibilitățile reale ale copilului. Atunci când diferența dintre așteptările părinților și performanța copiilor devine prea mare, putem obține efectul invers: presiunea ajunge să afecteze rezultatele.

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