Trump a amenințat cu „anihilarea” Iranului în discursul său de la ONU. „Să-i duc în iad?”

Președintele Donald Trump a declarat la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite (AGNU) că se confruntă cu o „decizie importantă” privind un posibil nou atac asupra Iranului sau a încheierii unui acord de pace, scrie BBC.

Un singur membru al delegației iraniene a urmărit discursul președintelui de marți la New York, în care acesta a spus că ar putea „anihila” Republica Islamică dacă conflictul rămâne nerezolvat.

Trump a respins ideea unei „guvernări globale”, a promis că va media pacea între Rusia și Ucraina și că va asigura câștigarea cursei inteligenței artificiale de către SUA.

Comentariile sale au venit într-o zi de diplomație la nivel înalt, care a inclus discuții între reprezentanții SUA și Iranului.

Vezi mai jos discursul președintelui american:

El și-a început discursul de la Adunarea Generală a ONU lăudând realizările sale în domeniul economiei, imigrației, frontierei și combaterii criminalității violente, remarci care au sunat mai degrabă pentru alegătorii din alegerile intermediare din SUA din noiembrie decât pentru diplomații din Manhattan.

Trump a alocat o mare parte din discurs justificând războiul cu Iranul, care a dus la creșterea prețurilor globale ale petrolului, trăgând în același timp în jos rata sa de aprobare de când SUA și Israelul au lansat acțiunea militară în februarie.

Tonul lui Trump a contrastat cu remarcile anterioare ale secretarului general al ONU, António Guterres, care a avertizat că diviziunile globale se adâncesc și a subliniat „interdependența” popoarelor lumii.

Președintele SUA a susținut că conflictul a împiedicat Teheranul să obțină o armă nucleară și a demonstrat valoarea a ceea ce a descris ca „pace prin putere” – ultimatumuri mai degrabă decât înțelegeri sau compromisuri.

„Se va face o înțelegere cu Iranul care să le permită să reconstruiască și să creeze o țară mult mai mare decât a fost vreodată?”, a spus el.

„Sau să anihilez Republica Islamică și să o fac repede, fără să le mai dau niciodată șansa de a ucide și distruge oameni și țări? Să-i duc în iad?”

Trump a spus că este convins că un acord cu Iranul, care până acum i-a scăpat, va veni imediat după alegerile din noiembrie.

Remarcile au fost un indiciu al strategiei sale de politică externă bazate pe diplomație coercitivă – amenințarea cu forța copleșitoare, menținând în același timp negocierile deschise.

Trump le-a declarat ulterior reporterilor că oficialii americani au avut o întâlnire „foarte productivă” de trei ore cu delegația iraniană în marja adunării generale.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat că ministrul de externe Abbas Araghchi s-a întâlnit cu trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, deși nu au existat comentarii din partea oficialilor de la Teheran.

BBC l-a întrebat pe Witkoff cum au decurs întâlnirile în timp ce părăsea clădirea ONU, iar acesta a răspuns cu un semn de aprobare.

Ulterior, el a confirmat că discuțiile au avut loc „prin intermediul mediatorilor, care au făcut naveta între cele două părți pe parcursul zilei”.

„Au încheiat cu succes o rundă de discuții care sperăm că se vor dovedi constructive și promițătoare”, a postat Witkoff pe X. „Mediatorii își vor continua munca.”

În discursul său, Trump a prezis încă o dată că diplomația sa va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care a dat puține semne de relaxare, în contextul în care cele două părți schimbă reciproc atacuri cu rachete și drone, adânc în teritoriul celeilalte.

„Lucrăm îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom realiza acest lucru”, a spus el. „Cred că se va întâmpla mai repede decât își dau seama oamenii.”

Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni miercuri la New York cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit Departamentului de Stat.

Trump a minimalizat, de asemenea, temerile legate de inteligența artificială, promițând că SUA nu își vor ceda avantajul în fața Chinei din cauza alarmismului sau a ceea ce a descris ca o „schemă globalistă” de a controla tehnologia.

Președintele SUA a susținut că inteligența artificială ar trebui cunoscută sub numele de „superinteligență”.

„Folosirea cuvântului artificial îl face să sune fals”, a spus el. „Nu este fals, este de fapt uimitor. Dar trebuie să fim atenți.”

În marja adunării generale de marți, Trump a semnat un acord cu liderii Danemarcei și Groenlandei pentru a consolida prezența militară americană pe insula din Atlanticul de Nord.

Acordul reafirmă suveranitatea Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, dar acordă SUA acces larg la spațiul aerian și teritoriul insulei.

Trump s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul britanic Andy Burnham și cu lideri din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman.

Această ultimă întâlnire, la care au participat și lideri din alte țări arabe și islamice, „a discutat evoluțiile regionale actuale și situația din Orientul Mijlociu, precum și modalități de consolidare a securității și stabilității”, a declarat ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite într-un comunicat.

Președintele SUA a avertizat că nu va permite ca amenințările să se instaleze nicăieri în emisfera vestică.

„Dacă este necesar, vom folosi puterea noastră militară de neegalat pentru a asigura interesele vitale ale Statelor Unite”, a spus el.

Trump a acuzat guvernul comunist al Cubei că cultivă legături cu grupuri de stânga din SUA, inclusiv Partidul Comunist SUA, Antifa și Socialiștii Democrați din America.

Delegația cubaneză a părăsit sala, după ce Trump și-a îndreptat privirea asupra lor, referindu-se la insulă ca la un „stat eșuat”.