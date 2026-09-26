Trump a folosit o metodă rară ca să blocheze fonduri de 800 de milioane de dolari aprobate de Congres

Președintele SUA, Donald Trump, a încearcă să blocheze în mod unilateral peste 800 de milioane de dolari din fondurile aprobate de Congres pentru imigrație, egalitate rasială și educație, transmite Reuters.

Acest demers este doar cea mai recentă rundă din dispută dintre administrația Trump și Congres privind controlul cheltuielilor naționale.

„Președintele Trump este hotărât să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a reduce cheltuielile guvernamentale risipitoare și dăunătoare, care nu aduc beneficii cetățenilor americani”, a spus Casa Albă într-un comunicat.

În acesta sunt menționate mai multe programe, inclusiv unele axate pe asistența acordată refugiaților, dezvoltarea afacerilor minorităților etnice și conservarea mediului în străinătate.

Constituția conferă Congresului puterea asupra bugetului, dar Casa Albă a afirmat că programele respective susțineau imigrația ilegală, alimentau tensiunile rasiale și promovau abordări alarmiste față de mediu.

Casa Albă recurge la o tehnică rar utilizată, cunoscută sub denumirea de „anularea bugetului” (pocket rescission), care ocolește Congresul.

Senatoarea Susan Collins, care prezidează Comisia pentru alocări bugetare a Senatului, a calificat această măsură drept „ilegală”.

„Aceasta este cea mai recentă încercare a Biroului de Management și Buget de a submina puterea constituțională a Congresului în materie de finanțe”, a declarat Collins, membră a Partidului Republican al lui Trump, angajată într-o cursă strânsă pentru realegere în statul Maine.

„Orice efort de a anula fondurile alocate fără aprobarea Congresului constituie o încălcare clară a legii”, a adăugat ea.

Anul trecut, Curtea Supremă a refuzat să-l împiedice pe Trump să folosească aceeași tactică pentru a reține 4,9 miliarde de dolari din ajutorul extern aprobat de Congres.