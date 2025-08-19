ULTIMA ORĂ Trump a întrerupt întâlnirea cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin
HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a întrerupt luni discuțiile de la Washington cu liderii europeni pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin, a relatat cotidianul german Bild, potrivit Reuters și The Guardian.
Citește și
Trump s-a întâlnit luni la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoțit de cancelarul Germaniei, premierii Marii Britanii, Franței, Italiei și Finlandei, șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO.
Liderul de la Casa Albă anunțase inițial că apelul urma să aibă loc după consultările cu liderii europeni.
INTERVIURILE HotNews.ro