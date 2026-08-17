Trump amenință că va bombarda Omanul, un aliat al Statelor Unite. Afirmația președintelui american, într-un moment crucial al negocierilor

Președintele american Donald Trump a amenințat luni că va bombarda Omanul dacă blochează un eventual acord privind transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz, au scris The Guardian și CNN.

Strâmtoarea Ormuz, delimitată de Iran la nord și de Oman la sud, este un punct crucial pentru comerțul global, iar pe acolo treceau aproximativ o cincime din transporturile maritime de petrol. Ruta este aproape paralizată de când Statele Unite și Israelul au lansat războul împotriva Iranului în februarie.

Sâmbătă, Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Omanul pentru o rută maritimă sigură prin Strâmtoarea Ormuz, după săptămâni de negocieri tehnice, potrivit Anadolu. Ministrul iranian de externe susținea atunci că Teheranul și Muscatul continuă discuțiile pe alte chestiuni, dar că acordul pentru siguranța transporturilor maritime este separat, conform Iran International.

„Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda de îi ia naiba”, a declarat Donald Trump, luni, pentru Fox News.

Declarația lui Trump vine la trei zile după ce amenințase că ar putea declara strâmtoarea „teritoriu al Statelor Unite”.

Nu este prima oară când Trump amenință Omanul, aliat al Statelor Unite. La o ședință de cabinet din mai, președintele american declara: „Omanul se va comporta ca toată lumea, atfel va trebui să îi aruncăm în aer”.

Înțelegerea preliminară cu Iranul expiră

Astăzi se închide fereastra de 60 de zile în care, în baza unui memorandum de înțelegere convenit în iunie, Statele Unite și Iranul ar fi trebuit să ajungă la un acord final de pace. Termenul s-a scurs fără a fi anunțate planuri concrete pentru încheierea războiului, remarcă CNN.

În aceste luni trebuiau purtate negocieri cu privire la viitorul programului nuclear iranian și la ridicarea sancțiunilor care vizează Iranul.

Cu toate acestea, armistițiul de 60 de zile a fost marcat de încălcări. Iranul a început să atace nave în Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au lovit ținte iraniene. În plus, Republica Islamică a continuat să lanseze rachete și drone asupra țărilor vecine care găzduiau baze americane.