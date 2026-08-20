Trump amenință cu un război economic fără precedent Iranul. „Urmări teribile pentru cine îi ajută”

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri seară cu „măsuri economice teribile” orice țară care ajută Iranul sau derulează afaceri cu acesta, relatează The Guardian și Reuters.

Trump a promis, într-un lung mesaj publicat pe Truth Social, un „război economic și izolare la o scară fără precedent” pentru Iran.

„Astăzi anunț cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări!”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

„Anunț că orice țară care va permite instituțiilor sale financiare, companiilor sale, aeroporturilor sale sau entităților sale guvernamentale să ofere orice formă de colac de salvare Iranului se va confrunta ea însăși cu teribile consecințe economice”, a adăugat Trump.

Trump a mai spus că Teheranul „nu a știut să profite” de „marea oportunitate” de a încheia un acord.

Nouă confruntare cu China

Amenințările și anunțurile lui Trump de pe rețelele de socializare nu sunt întotdeauna detaliate sau puse în practică așa cum sunt formulate, notează Reuters. Trump nu a precizat ce măsuri concrete va lua SUA și nici nu a menționat o țară anume.

Marți, Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc o importantă bază militară americană, au anunțat că suspendă toate activitățile comerciale, schimburile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul până la noi ordine. Anunțul a venit după ce Ministerul Apărării din EAU a declarat că a detectat două rachete lansate din Iran care au căzut în mare, o informație pe care Iranul a respins-o ca fiind nefondată.

China cumpără peste 80% din petrolul exportat de Iran, conform datelor din 2025 ale firmei de analiză Kpler, dar implicarea SUA într-un război economic suplimentar cu China, un exportator important către SUA, inclusiv de minerale vitale din categoria pământurilor rare, riscă să atragă represalii.