Trump „anulează” atacurile împotriva Iranului și face un anunț surpriză: „Data și locul semnării vor fi anunțate în curând”

La câteva ore după ce amenințase cu noi atacuri dure împotriva Iranului, președintele SUA a revenit pentru a semnala un posibil acord cu regimul de la Teheran, scrie Reuters. Oficialii din Iran nu au comentat deocamdată.

Președintele SUA Donald Trump a declarat joi că a anulat atacurile împotriva Iranului care fuseseră programate pentru mai târziu în această seară.

El a semnalat de asemenea un posibil acord cu Teheranul pentru încheierea conflictului.

„Având în vedere că discuțiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate, eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am anulat atacurile aeriene și bombardamentele programate împotriva Iranului pentru această seară”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a declarat că „discuțiile și punctele finale” au fost aprobate de Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania, Egipt și alte țări.

„Blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei tranzacții – data și locul semnării vor fi anunțate în curând”, a mai spus el.

Anunțul anterior al lui Trump

Trump anunțase mai devreme, în cursul zilei de joi, că Statele Unite vor lovi Iranul „foarte dur în această seară” și vor prelua în curând controlul asupra infrastructurii și piețelor de petrol și gaze ale acestei țări.

Avertismentul a venit într-un moment în care SUA și Iranul au reluat, la un nivel redus, confruntările militare.

Reuters a scris că în ciuda schimbului de focuri, eforturile de a ajunge la un acord provizoriu pentru încetarea ostilităților s-au intensificat.

Sursele citate de agenția de presă au afirmat că Iranul și SUA au continuat să facă schimb de mesaje cu privire la detaliile unui memorandum de înțelegere, pe fondul confruntării actuale dintre Teheran și Washington.

Principala problemă de moment a negocierilor

Trei surse iraniene declaraseră joi pentru Reuters că s-a ajuns la o înțelegere politică, dar că unele aspecte rămâneau de discutat în detaliu, inclusiv un mecanism pentru deblocarea veniturilor din petrolul iranian în valoare de zeci de miliarde de dolari înghețate în bănci străine.

„Iranul dorește ca între 6 și 12 miliarde de dolari din fondurile sale înghețate să fie eliberate către Teheran, în timp ce Washingtonul dorește să elibereze fondurile în etape pentru bunuri umanitare și respinge categoric returnarea fondurilor către Iran”, a declarat una dintre sursele iraniene.

Un alt oficial iranian a declarat că discuțiile au continuat cu privire la suma activelor înghețate care urmează să fie eliberate imediat și la un calendar garantat pentru plata celor 12 miliarde de dolari rămași din fondurile Iranului într-o perioadă de 60 de zile.

O sursă americană familiarizată cu subiectul a confirmat, de asemenea, că se continuă schimbul de mesaje și că s-a ajuns la o înțelegere politică, dar că mecanismul privind fondurile înghețate este încă în curs de definitivare.

Cadrul unui acord provizoriu s-ar concentra pe o relaxare temporară a controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și pe accesul etapizat prin această cale navigabilă, punând totodată capăt blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Problemele nerezolvate privind capacitatea de îmbogățire nucleară a Teheranului și stocul său de uraniu puternic îmbogățit ar fi lăsate pentru discuții viitoare.