SUA vor lovi Iranul „foarte dur în această seară”. Amenințarea lansată de Trump, într-un moment critic al războiului. Ce urmează

Washingtonul și Teheranul au schimbat joi atacuri aeriene pentru a doua zi consecutivă, într-un moment în care informațiile citate de Reuters spun totuși că cele două părți au intensificat și negocierile pentru un acord temporar de pace.

Statele Unite vor lovi Iranul „foarte dur în această seară” și vor prelua în curând controlul asupra infrastructurii și piețelor de petrol și gaze ale acestei țări, a avertizat joi președintele american Donald Trump.

„La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom ocupa Insula Kharg și alte puncte strategice ale infrastructurii petroliere și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am procedat în cazul Venezuelei”, a declarat Trump pe Truth Social.

Avertismentul a venit într-un moment în care SUA și Iranul au reluat, la un nivel readus, confruntările militare.

Cele două părți au schimbat joi atacuri aeriene pentru a doua zi consecutivă, iar Trump a amenințat cu mai multe lovituri dacă Teheranul nu acceptă imediat un acord de pace.

„Din punct de vedere militar, acest război este o fundătură”

Însă o sursă iraniană citată de Reuters a afirmat că acțiunea militară dintre cele două părți a ajuns într-un impas, niciuna dintre părți nefiind în măsură să iasă din această situație.

„Din punct de vedere militar, acest război este o fundătură. Americanii nu și-au putut atinge obiectivele atacând Iranul. S-au înregistrat progrese în negocieri”, a spus el.

„Confruntările militare recente ar putea fi pregătiri pentru anunțarea unui acord. Desigur, orice este posibil, chiar și o revenire la un război pe scară largă”, a spus această sursă.

Reuters a scris că în ciuda schimbului de focuri, eforturile de a ajunge la un acord provizoriu pentru încetarea ostilităților s-au intensificat.

Sursele citate de agenția de presă au afirmat că Iranul și SUA continuă să facă schimb de mesaje cu privire la detaliile unui memorandum de înțelegere, pe fondul confruntării actuale dintre Teheran și Washington.

Principala problemă de moment a negocierilor

Trei surse iraniene au declarat că s-a ajuns la o înțelegere politică, dar că unele aspecte rămân de discutat în detaliu, inclusiv un mecanism pentru deblocarea veniturilor din petrolul iranian în valoare de zeci de miliarde de dolari înghețate în bănci străine.

„Iranul dorește ca între 6 și 12 miliarde de dolari din fondurile sale înghețate să fie eliberate către Teheran, în timp ce Washingtonul dorește să elibereze fondurile în etape pentru bunuri umanitare și respinge categoric returnarea fondurilor către Iran”, a declarat una dintre sursele iraniene.

Un alt oficial iranian a declarat că discuțiile au continuat cu privire la suma activelor înghețate care urmează să fie eliberate imediat și la un calendar garantat pentru plata celor 12 miliarde de dolari rămași din fondurile Iranului într-o perioadă de 60 de zile.

O sursă americană familiarizată cu subiectul a confirmat, de asemenea, că se continuă schimbul de mesaje și că s-a ajuns la o înțelegere politică, dar că mecanismul privind fondurile înghețate este încă în curs de definitivare.

Cadrul unui acord provizoriu s-ar concentra pe o relaxare temporară a controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și pe accesul etapizat prin această cale navigabilă, punând totodată capăt blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Problemele nerezolvate privind capacitatea de îmbogățire nucleară a Teheranului și stocul său de uraniu puternic îmbogățit ar fi lăsate pentru discuții viitoare.

Trump vrea un acord mai bun decât cel obținut de Obama

Trump a afirmat în repetate rânduri că se apropie un acord, amenințând în același timp că va intensifica bombardamentele.

Analiștii au afirmat că acesta era îngrijorat de modul în care orice acord cu Iranul s-ar compara cu acordul nuclear încheiat în 2015 între Teheran și puterile mondiale, sub administrația președintelui Barack Obama.

Trump a criticat acel acord, inclusiv condițiile financiare oferite Iranului. El a retras SUA din acord în 2018.

Trump a postat pe contul său de Truth Social, pe 24 mai, că orice acord pe care îl va încheia cu Iranul „va fi unul bun și corect, nu ca cel făcut de Obama, care a oferit Iranului sume uriașe de bani și o cale clară și deschisă către o armă nucleară”.