Trump anunță că acordul de pace cu Iranul nu mai este valabil: „Sunt gunoaie. Sunt oameni bolnavi”. Ce înseamnă anunțul președintelui

„Din punctul meu de vedere, este doar o pierdere de timp să am de-a face cu ei”, a spus Donald Trump, potrivit Reuters, cu referire la liderii iranieni.

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că memorandumul de înțelegere semnat cu Iranul pentru a pune capăt conflictului este „terminat”, adăugând că nu dorește să colaboreze cu Teheranul și calificându-i pe liderii iranieni drept „oameni bolnavi”.

SUA au lansat noi atacuri militare asupra Iranului și au revocat o licență care permitea Teheranului să vândă petrol, ca răspuns la atacurile asupra a trei petroliere.

A fost cea mai recentă lovitură dată unui acord fragil de încetare a focului într-un război care este profund nepopular în Europa.

„Este o întrebare foarte interesantă. Din punctul meu de vedere, cred că s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei”, a spus Trump când a fost întrebat dacă memorandumul a încetat să mai fie valabil.

„Sunt gunoaie. Sunt oameni bolnavi. Sunt conduși de oameni bolnavi”, a continuat Trump.

„Din punctul meu de vedere, este doar o pierdere de timp să am de-a face cu ei”, a adăugat el.

În temeiul acordului provizoriu dintre SUA și Iran, Trezoreria SUA a emis, pe 22 iunie, o licență generală care permite vânzarea de petrol, produse petrochimice și produse petroliere de origine iraniană până pe 21 august.

Prin revocarea acestei licențe marți, Trezoreria a acordat Iranului termen până pe 17 iulie pentru a încheia toate tranzacțiile.

Rămâne de văzut cât de afectat va fi traficul prin strâmtoarea Ormuz. Prețurile țițeiului au crescut cu peste 3% după ce SUA au anunțat că retrag licența de vânzare a petrolului iranian.

Armata americană a anunțat că a lansat, în cursul nopții de marți spre miercuri, după ce trei petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz.

Qatarul a acuzat Iranul de atacarea navelor, inclusiv a uriașului tanc petrolier qatarez de gaz natural lichefiat „Al Rekayyat”, care a raportat că a fost lovit în timpul nopții de o dronă, ceea ce a provocat un incendiu în sala motoarelor. Echipajul era în siguranță și era evacuat.

Un petrolier sub pavilion saudit, despre care se crede că este superpetrolierul „Wedyan”, a fost, de asemenea, avariat în largul Omanului, au declarat surse din domeniul securității maritime. Cauza nu a fost clarificată imediat.

„Forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze o serie de lovituri puternice împotriva Iranului, pentru a-i impune costuri grele ca răspuns la țintirea și atacarea navelor comerciale cu echipaje formate din civili nevinovați pe o cale navigabilă internațională. Loviturile SUA reprezintă un răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Agresiunea demonstrată de Iran a fost nejustificată, periculoasă și o încălcare clară a armistițiului”, a precizat CENTCOM.

Gardienii Revoluției din Iran (IRGC) au afirmat miercuri dimineață la rândul lor că au lovit zeci de instalații militare americane din Bahrain și Kuweit, ca răspuns la atacurile americane, potrivit unui comunicat difuzat de postul public de televiziune IRIB.

„Ca răspuns inițial la această agresiune, Marina și Forța Aerospatială a IRGC au desfășurat o operațiune comună cu rachete și drone, lovind 85 de instalații militare americane cheie” din cele două țări, doborând totodată o dronă MQ-9, se arată în declarație.