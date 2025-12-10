Trump anunţă că SUA au confiscat un petrolier „mare, foarte mare, cel mai mare” în largul coastelor Venezuelei / Prețurile la petrol au crescut imediat

Preşedintele Donald Trump a confirmat miercuri informaţii apărute anterior pe surse potrivit cărora Statele Unite au preluat controlul asupra unui petrolier în largul coastelor Venezuelei, relatează CNN.

„După cum probabil ştiţi, tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei”, a declarat Trump. „Un petrolier mare, foarte mare, de fapt cel mai mare confiscat vreodată”, a adăugat el.

Preşedintele SUA nu a oferit nicio explicaţie imediată pentru această acţiune, care probabil va escalada şi mai mult tensiunile cu ţara sud-americană, notează postul CNN, citat de News.ro.

Anterior, trei oficiali declaraseră pentru Reuters că SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, o mişcare care a dus la creşterea preţurilor petrolului.

Preşedintele Donald Trump a ordonat o consolidare masivă a prezenţei militare americane în regiune, incluzând un portavion, avioane de vânătoare şi zeci de mii de soldaţi.

Oficialii citaţi de Reuters, care au vorbit sub condiţia anonimatului, au declarat că operaţiunea a fost condusă de Paza de Coastă a SUA. Ei nu au menţionat numele petrolierului, pavilionul sub care naviga sau locul exact în care a avut loc interceptarea.

BREAKING: Trump just claimed the U.S. has seized the largest oil tanker ever off the coast of Venezuela, and hinted that more things are happening that we’ll find out about them soon.



What on earth is he talking about?



Is he now bragging about seizing foreign oil and preparing… pic.twitter.com/obYo77jR8b — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 10, 2025

Petrolul brut e principala resursă a Venezuelei

Contractele futures pe petrol au crescut în urma ştirii despre sechestrarea navei, după ce mai devreme în zi se tranzacţionaseră în teritoriu negativ. Contractele futures globale pe ţiţeiul Brent se tranzacţionau la 62,35 dolari pe baril, în creştere cu 41 de cenţi, la ora 14:32 ET, în timp ce contractele futures pe West Texas Intermediate din SUA s-au stabilit în creştere cu 21 de cenţi, la 58,46 dolari pe baril, scrie Reuters.

Venezuela a exportat peste 900.000 de barili pe zi (bpd) de petrol luna trecută, a treia medie lunară cea mai mare de până acum din acest an.

Exporturile de petrol sunt principala sursă de venituri a Venezuelei. Ţara a fost nevoită să reducă semnificativ preţul petrolului brut vândut principalului său cumpărător, China, din cauza concurenţei crescânde cu petrolul sancţionat din Rusia şi Iran.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat că Washingtonul are ca scop răsturnarea sa de la putere şi preluarea controlului asupra vastelor rezerve de petrol ale acestei ţări membre OPEC.

Trump a sugerat în repetate rânduri posibilitatea unei intervenţii militare americane în Venezuela.

Într-un interviu recent acordat publicației Politico, Donald Trump a sugerat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.