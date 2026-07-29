Trump anunţă că va lovi „puternic” Iranul, în urma atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Iordania

Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că Statele Unite vor lovi „puternic” Iranul în urma unor tiruri iraniene vizând baze americane în Iordania – relansând după câteva zile de acalmie Războiul din Orientul Mijlociu, care se extinde, relatează AFP, conform News.ro.

Armata americană a anunţat în noaptea de marţi spre miercuri că a interceptat rachete provenind din Iran care-i vizau forţele „cu baza în Orientul Mijlociu”. Televiziunea iraniană a anunţat apoi atacuri americane în nord-vestul Iranului.

Această reluare a ostilităţilor – suspendate de sâmbătă – a relansat îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu petrol. Către ora 12.00 GMT (15.00, ora României), barilul Brent de la Marea Nordului, referinţa internaţională, era tranzacţionat cu 87,99 dolari, mai scump cu 4,64%.

„Îi vom lovi puternic. Vor încasa bătaie”, a declarat preşedintele american, citat de către un jurnalist de la postul Fox News.

Iordania, aliata Washingtonului şi ţinta Iranului, a anunţat miercuri că a doborât cinci rachete dinspre Iran.

Gardienii Revoluţiei, o forţă armată iraniană puternică, au revendicat un atac cu rachetă împotriva unei „baze aeriene şi centrului Comandamentului Central al Statelor Unite”.

Washingtonul a anunţat, la rândul său, atacuri în Irak împotriva unor grupări armate proiraniene, desfăşurate în comun cu Arabia Saudită, vizată mai înainte de rachete provenind de pe teritoriul irakian.

Aceste atacuri – în mai multe oraşe din Irak – s-au soldat cu 20 de morţi – inclusiv cinci iranieni – şi 32 de răniţi în rândul Hashd al-Shaabi, a anunţat această reţea de facţiuni majoritar şiite, integrată în Forţele Armate irakiene, din care fac parte grupări proiraniene.

Această coaliţie a denunţat o „escaladare periculoasă”.

Trump a declarat, potrivit jurnalistului de la Fox News, că atacurile erau „coordonate cu Guvernul irakian”, însă preşedinţia irakiană a denunţat o „încălcare flagrantă a suveranităţii Irakului”.

Consiliul Ministerial irakian de Securitate Naţională a anunţat după aceea că a adoptat „un plan de securitate global (…) pentru a înfrunta orice încălcare a suveranităţii Irakului şi împiedica orice entitate să folosească teritoriul irakian pentru a ameninţa state vecine”.

Grupările proiraniene din Irak au dezminţit că se află la originea tirurilor care au vizat instalaţii petroliere în estul Arabiei Saudite.

„Avioane americane şi saudite de luptă au lovit mai multe instalaţii logistice şi de armament teroriste în estul Irakului”, a anunţat Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Teheranul a condamnat atacurile în Irakul vecin. Televiziunea iraniană de stat a anunţat miercuri seara bombardamente americane într-un oraş de la frontiera cu Irakul.

Înaintea acestor ultime schimburi de atacuri, Războiul dintre Iran şi Statele Unite s-a extins pe alt front, care a rămas relativ calm din 2022, în care rebeli huthi din Yemen luptă împotriva Arabiei Saudite.

Riadul susţine militar Guvernul din Yemen împotriva huthi, susţinuţi de Iran.

Rebelii au anunţat marţi că au atacat cu rachete un petrolier saudit la Marea Roţie, pe carel-au acuzat de faptul că a „încălcat blocada navală” cu care ameninţă regatul saudit, primul exportator de petrol brut în lume.