Trump cere „pedepsirea” unei jurnaliste de la NBC. „Din păcate, ea nu este singura”

Președintele american Donald Trump a cerut duminică într-un mesaj în rețeaua sa Truth Social raportarea unei jurnaliste la Comisia Federală pentru Comunicații în vederea unei „mustrări sau sancționări” după ce aceasta relatase că liderul de la Casa Albă a obținut și rezultate slabe la susținerea unor candidați republicani, transmite Reuters.

„Kristen Welker, «prezentatoarea» nepopulară a emisiunii odinioară renumite „Meet the Press”, considerată acum „Meet the Fake Press”, tocmai a afirmat că Donald Trump are «rezultate mixte» în ceea ce privește susținerea candidaților, în condițiile în care recentele victorii ale lui Darline Graham și Mike Mazzei se ridică la 100% pentru Senatul SUA și la 98% pentru Camera Reprezentanților, atât recent, cât și pe termen lung ”, a scris Trump.

„Din cauza acestei inexactități intenționate, ea va fi sesizată la FCC pentru a primi o mustrare sau o sancțiune”, a mai spus Trump despre Welker în postarea de duminică. „Din păcate, ea nu este singura.”

Solicitat să comenteze declarația lui Trump, un purtător de cuvânt al NBC a declarat: „Kristen este una dintre cele mai bune din branșă și noi o susținem.”

Prezentatoare la NBC News, nu este străină de furia lui Donald Trump. El a părăsit în luna iunie un interviu realizat de ea, când liderului american nu i-au plăcut întrebările.

Trump acuză „sondaje false”

Într-o postare separată, Trump a denunțat și ceea ce numește „sondaje false folosite de presa noastră coruptă” care „au scăpat de sub control”.

Președintele a susținut că „trebuie făcut ceva în această privință” și a cerut o intervenție din partea Comisiei Federale pentru Comunicații, condusă de Brendan Carr, numit în funcție în 2025 de administrația Trump.

Remarcile lui Trump sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri asupra presei. Președintele SUA a cerut de mai multe ori televiziunilor să renunțe la programe de comedii sau știri care nu îi plac sau care l-au criticat – pe el sau guvernul condus de el, notează Agerpres.



Televiziunea ABC și compania-mamă a acesteia, Disney, au intentat luna aceasta un proces împotriva FCC pentru a bloca o revizuire anticipată pentru opt posturi TV, argumentând că guvernul Trump încearcă să penalizeze rețeaua pentru conținutul editorial. Trump a cerut de multe ori FCC să retragă licențele ABC.



FCC anchetează și relațiile companiei Comcast, deținătoarea NBC, cu televiziunile locale afiliate. Aceasta este cea mai recentă anchetă care vizează televiziuni importante din SUA, ale căror drepturi la libera exprimare beneficiază de protecția extinsă a Primului Amendament la Constituția SUA.



Televiziunile nu pot emite fără licențe din partea FCC. Deși retragerea acestora este extrem de rară, criticii afirmă că amenințarea cu pierderea licenței poate constitui o presiune asupra mass media și poate suscita îngrijorare cu privire la amestecul guvernului în deciziile editoriale și de programare a emisiunilor.

Și alți jurnaliști au fost luați la țintă

Welker nu este singurul jurnalist sau companie media pe care Trump a amenințat-o, notează Politico.

Președintele SUA a lansat recent atacuri persoanle și la adresa altor ziariști: Maggie Haberman de la New York Times, Kaitlan Collins de la CNN și Shannon Bream de la Fox News.

La începutul lunii august, Casa Albă a lansat, pe rețelele de socializare, insulte la adresa reporterei CNN Kristen Holmes, după ce aceasta i-a adresat întrebări președintelui în timpul unei conferințe de presă.