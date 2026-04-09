Trump critică NATO, în timp ce șeful alianței descrie întâlnirea drept „foarte sinceră”

Donald Trump a atacat din nou NATO pentru că nu a sprijinit SUA în războiul din Iran, în urma unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă, scrie BBC.

Într-o postare distribuită pe Truth Social după întâlnire, președintele SUA a declarat: „NATO NU A FOST ACOLO CÂND AM AVUT NEVOIE DE EI ȘI NU VA FI ACOLO DACĂ VOM AVEA DIN NOU NEVOIE DE EI”.

Între timp, Rutte a descris întâlnirea sa cu Trump pentru CNN ca fiind „foarte sinceră” și „foarte deschisă”, în ciuda unor dezacorduri evidente.

Înaintea discuțiilor, Trump a abordat ideea de a părăsi alianța militară transatlantică după ce mai multe țări NATO s-au opus apelurilor sale de a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru a atenua creșterea prețurilor globale la petrol.

Casa Albă nu a dezvăluit detalii despre discuție.

Secretarul General a fost la Casa Albă mai bine de două ore miercuri, deși nu se știe cât a durat întâlnirea cu Trump.

Analiștii se așteptau ca Rutte să-l convingă pe Trump că este în interesul său și al Americii să rămână în alianța NATO.

Ceea ce este clar, însă, este că Trump are încă îndoieli profunde cu privire la alianță și la țările membre despre care consideră că nu au ajutat suficient SUA înainte și în timpul Operațiunii Epic Fury.

În ultimele săptămâni, Trump a amenințat că se va retrage din alianța transatlantică formată din 32 de membri.

Întrebată despre rolul NATO în conflictul în curs cu Iranul, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri, într-un citat direct al președintelui, că NATO a fost „testată și a eșuat”.

Leavitt a declarat că țările NATO „au întors spatele poporului american”, care finanțează apărarea națiunilor lor, și că Trump va avea o „conversație foarte sinceră” cu șeful NATO.

Între timp, o mare parte din mesajul lui Rutte către Trump pare să fie că multe țări europene nu i-au stat în cale.

Secretarul general a declarat pentru CNN că a subliniat că „marea majoritate a națiunilor europene au fost de ajutor cu stabilirea bazelor, cu logistica, cu survolurile”.

„Prin urmare, este o imagine nuanțată”, a spus Rutte.

Rămâne de văzut dacă acest aspect – și relația caldă a Secretarului General cu Trump – sunt suficiente pentru președintele SUA.

Întrebat dacă lumea este mai sigură acum decât era înainte de război, Rutte a răspuns „absolut” și a atribuit acest lucru „conducerii” lui Trump în diminuarea amenințărilor nucleare ale Iranului.

El a adăugat că membrii NATO nu consideră războiul din Iran ca fiind ilegal și majoritatea au fost de acord că este important să se reducă capacitățile nucleare ale Iranului.

La sfârșitul anului 2023, Congresul SUA a votat pentru a interzice oricărui președinte american să se retragă unilateral din NATO fără aprobarea unei majorități de două treimi din Senat sau printr-un act al Congresului.

Relația dintre administrație și alianța NATO se afla deja într-o situație dificilă înainte de războiul cu Iranul, în mare parte din cauza dezacordurilor privind planurile lui Trump pentru Groenlanda.

Conflictul din Iran, însă, a dus nemulțumirile lui Trump față de NATO la noi culmi și a creat ceea ce este probabil cea mai mare provocare cu care s-a confruntat alianța în istoria sa.