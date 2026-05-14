Trump dezvăluie ce i-a spus Xi despre intențiile militare ale Chinei în Iran, plus un mic detaliu despre comanda de 200 de avioane Boeing

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi că omologul său chinez, Xi Jinping, l-a asigurat că Beijingul nu va trimite echipament militar în Iran și că este gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz, informează AFP și Reuters.

„El a spus că nu va furniza material militar… A afirmat-o cu forță”, a spus președintele american, conform unui extras din interviul acordat canalului Fox News după întâlnirea lui cu liderul chinez, la Beijing.

Președintele american a mai spus că președintele chinez își dorește „să vadă Strâmtoarea Ormuz deschisă”.

„El (Xi, n.r.) a spus: «Dacă pot să fiu de vreun folos, voi fi încântat să ajut»”, a relatat Trump, potrivit Agerpres.

China a acceptat să cumpere 200 de avioane Boeing, afirmă Trump

China a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, a mai declarat președintele american, pentru Sean Hannity de la Fox News Channel, în fragmentele de interviu difuzate joi, aceasta fiind prima achiziție de avioane comerciale fabricate în SUA realizată de către Beijing în aproape un deceniu, notează Reuters.

Puține detalii despre tranzacție au fost disponibile imediat, dar acțiunile Boeing au scăzut cu peste 4% după difuzarea afirmațiilor lui Trump.

Cifra totală a fost mult mai mică decât cea menționată în relatările presei, care sugerau că producătorul de avioane era pe punctul de a încheia o tranzacție pentru vânzarea a 500 de aeronave sau mai multe către China.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări cu privire la faptul dacă Trump s-a referit la întreaga comandă Boeing sau doar la avioane cu fuselaj îngust sau larg. Nici Boeing nu a transmis imediat un punct de vedere.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat anterior că se aștepta la un anunț privind o comandă mare pentru Boeing în timpul vizitei lui Trump la Beijing, în cadrul căreia acesta a discutat cu Xi Jinping.

„Un lucru pe care el (Xi, n.r.) l-a acceptat astăzi este că va fi o comandă de 200 de avioane… Boeing voia 150, au primit 200”, a mai declarat Trump, conform Fox News.