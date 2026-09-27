Trump, ieșire nervoasă la adresa unei jurnaliste după o întrebare incomodă: „Stai, stai, taci din gură”

Președintele american Donald Trump i-a spus unei jurnaliste „să tacă”, după ce aceasta l-a întrebat dacă vrea să fie însoțit în deplasări doar de publicațiile care îl susțin.

La o zi după ce Casa Albă a interzis postului CNN să călătorească la bordul avionului Air Force One pentru a asigura transmisiunea televizată a călătoriei președintelui în Tennessee, Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa postului și a altuia, MS Now, relatează The Guardian.

În timp ce părăsea Casa Albă sâmbătă dimineața, Trump a fost întrebat de Akayla Gardner, corespondenta MS Now la Casa Albă: „Vreți ca doar posturile care vă susțin să facă parte din grupul de presă?”.

„Nu, nu, nu. Vreau știri adevărate, nu știri false ca ale voastre”, a răspuns Trump, într-un moment care nu a fost transmis în direct, din cauza excluderii CNN din rândul echipelor de televiziune desemnate pentru transmisiune, dar care a fost postat pe rețelele sociale de către Casa Albă.

În timp ce Trump continua, repetând insultele anterioare la adresa CNN și MS Now, Gardner l-a presat și mai tare: „Nu vrei întrebări dificile?”

„Taci din gură”, i-a răspuns Trump, înainte de a continua să-și exprime nemulțumirea privind modul în care cele două instituţii media relatează despre el.

CNN’s Kaitlan Collins asked Trump if he only wants friendly outlets in the press pool.



He didn’t play along.



He told her to be quiet. Then he looked at her and said, “What we don’t want is fake news like you.”



He called out CNN and MSNBC, said they’re fake news, and reminded… — MAGA Nation ™ (@MAGANationn) September 27, 2026

Încă din primul său mandat prezidenţial, Trump a calificat instituţiile media nepartizane care nu îl susţin în mod deschis drept „duşmanul poporului”, catalogând relatările nefavorabile despre el drept „ştiri false”. În cel de-al doilea mandat, el le-a cerut tot mai des jurnalistelor care îi adresau întrebări incomode să tacă.

Tensiunile cu reprezentanții presei au atins cote maxime în weekendul trecut, când oficiali ai administrației au retras acreditările la Casa Albă pentru MS Now, Politico şi CNN, după ce Trump a anunţat ce chiar el a numit o „interdicţie asupra presei libere”.