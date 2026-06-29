Trump îi trimite pe Witkoff şi Kushner în Qatar pentru a continua negocierile cu Iranul

Emisarii speciali ai preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, se vor deplasa luni în capitala qatareză Doha pentru a continua negocierile de pace cu Iranul, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Steve Witkoff şi Jared Kushner vor călători la Doha săptămâna aceasta pentru întâlniri la nivel înalt, în timp ce continuăm să discutăm asupra memorandumului de înţelegere” încheiat cu Iranul, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt la postul Fox News, potrivit agenţiilor EFE și Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a insistat luni mai devreme pe reţeaua sa de socializare Truth Social că Iranul „a solicitat o întâlnire care va avea loc mâine la Doha”, după reluarea atacurilor reciproce, în pofida armistiţiului.

Totuşi, cu puţin timp înainte, viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi a negat că discuţii tehnice cu SUA ar urma să se desfăşoare săptămâna aceasta. Astfel de discuţii, a adăugat oficialul iranian, vor avea loc numai când „se vor întruni condiţiile necesare”.

Site-ul de ştiri american Axios a relatat duminică seară că SUA şi Iranul au convenit să oprească atacurile reciproce din ultimele zile şi să se întâlnească în această săptămână în Qatar.

Cele două ţări au convenit pe 21 iunie să continue negocierile 60 de zile pentru a ajunge la un acord privind dosarul nuclear iranian şi o pace durabilă, în urma unui memorandum de înţelegere care a adus o încetare a focului după mai mult de 100 de zile de război şi a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Dar în ultimele zile tensiunile au escaladat din nou, după atacuri iraniene asupra unor nave, urmate de atacuri aeriene americane împotriva unor ţinte militare de pe coasta de sud a Iranului, care a răspuns cu atacuri asupra bazelor americane din Kuweit şi Bahrain.

Iranul insistă să exercite controlul exclusiv asupra traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul ameninţă să continue campania de bombardamente.