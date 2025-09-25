Trump îndeamnă Turcia să renunțe la petrolul rusesc. Cum l-a descris pe Erdogan, aflat în prima vizită la Casa Albă după 2019

Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său turc joi la Casa Albă și a sugerat că SUA ar putea ridica sancțiunile care vizează Turcia și i-ar putea permite să cumpere avioane de vânătoare americane F-35, dar a spus că dorește ca Ankara să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, transmite Reuters.

Este prima vizită a liderului turc la Casa Albă în aproximativ șase ani. Așezați unul lângă altul în Biroul Oval, Donald Trump l-a descris pe Recep Tayyip Erdogan drept un „om foarte dur” și a spus că ar dori să vadă Turcia renunțând la achizițiile de petrol rusesc.

Turcia, Ungaria și Slovacia sunt principalii cumpărători europeni de petrol rusesc, iar Trump face presiuni pentru ca situația să înceteze.

Întrebat de reporteri dacă este dispus să încheie o înțelegere pentru vânzarea de avioane F-35 către Turcia, președintele american a răspuns: „Cred că va avea succes în a cumpăra lucrurile pe care vrea să le cumpere”.

Liderul SUA a menționat, totodată, că ar putea ridica sancțiunile împotriva Turciei „foarte curând”: „Dacă vom avea o întâlnire bună, aproape imediat”.

El a precizat că subiectul va fi abordat în cadrul discuțiilor din Biroul Oval.

Schimbare de atitudine în relația bilaterală

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a ținut Turcia la distanță, în parte din cauza a ceea ce considera a fi legături apropiate între Ankara și Moscova. În mandatul lui Trump, partea turcă speră la o relație mai bună cu Washingtonul.

Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan au avut o relație tensionată în primul mandat al republicanului la Casa Albă. Totuși, de când a revenit Trump la președinția SUA, interesele celor doi lideri s-au aliniat în privința Siriei, sursa celor mai mari tensiuni bilaterale din trecut, unde acum atât Washingtonul, cât și Ankara susțin ferm guvernul central.

Divergențele persistă în ceea ce privește atacurile Israelului asupra Fâșiei Gaza, pe care Ankara le consideră genocid.

Schimbarea de atitudine a reînnoit speranțele Turciei că Trump și Erdogan, care s-au lăudat unul pe celălalt, pot găsi o modalitate de a ocoli sancțiunile americane impuse de Trump însuși în 2020 ca urmare a deciziei turce de a achiziționa sisteme de apărare antirachetă rusești S-400.

Acest lucru i-ar putea permite Ankarei să cumpere avioane de vânătoare F-35 de la Lockheed Martin, pentru care a fost atât cumpărător, cât și producător, până când i s-a interzis accesul din cauza achiziției de S-400.

Erdogan a declarat că industria de apărare, inclusiv subiectul avioanelor F-35 și negocierile în curs cu privire la cele 40 de avioane F-16 pe care Ankara le dorește de asemenea, va fi un punct central al întâlnirii, alături de războaiele regionale, energia și comerțul.

Un oficial american a declarat că Washingtonul a redactat în ultimele zile o declarație de intenție – un document folosit pentru a facilita discuțiile – pentru mai multe vânzări către Turcia, inclusiv în ceea ce privește noile avioane F-16, care i-ar consolida flota existentă.