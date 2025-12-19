Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului

Donald Trump și administrația sa, la Casa Albă, la întâlnirea cu delegația lui Volodimir Zelenski, vineri, 17 octombrie 2025. Credit: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Președintele american Donald Trump a îndemnat Ucraina să acționeze „rapid” în privința proiectului de acord menit să pună capăt războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit AFP și Reuters, în contextul discuțiilor care urmează să aibă loc la Miami în această săptămână.

Publicația americană Axios relatase, pe surse, că reprezentanți Ucrainei și Rusiei vor călători la Miami în această săptămână pentru întâlniri separate cu oficialii americani.

„Ei bine, ei se apropie de ceva, dar sper că Ucraina va acționa rapid. Sper că Ucraina va acționa rapid, pentru că Rusia este acolo”, le-a spus Trump reporterilor prezenți joi în Biroul Oval, în ceea ce Reuters a descris drept o aparentă referire la recentele progrese rusești de pe câmpul de luptă.

„Și știți, de fiecare dată când își iau prea mult timp, Rusia se răzgândește”, a adăugat liderul american.

Noi discuții, la Miami

Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dimitriev, este așteptat să facă o vizită la Miami în acest weekend pentru discuții cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul și totodată ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a scris Axios miercuri, citând un oficial al Casei Albe și o sursă care cunoaște situația.

La Miami, tot în această săptămână, Witkoff și Kusher urmează să discute și cu o delegație condusă de consilierul prezidențial ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov.

Deocamdată nu există planuri pentru o întâlnire trilaterală între reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei, au precizat sursele Axios.

Kremlinul a anunțat, joi, că Rusia pregătește contacte cu Statele Unite pentru a afla ce schimbări au fost aduse proiectului american de plan de pace după consultările Washingtonului cu Ucraina și guvernele europene, potrivit agenției de știri a statului rus TASS.

„Într-adevăr, lucrăm la stabilirea anumitor contacte cu omologii noștri americani pentru a aduna informații despre rezultatele activității lor cu europenii și ucrainenii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.