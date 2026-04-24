Trump își trimite emisarii pentru noi negocieri cu Iranul. Discuțiile vor avea loc la Islamabad

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump și ginerele acestuia, Jared Kushner vor pleca sâmbătă la Islamabad pentru negocieri cu Iranul, mediate de către Pakistan, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Reuters.

Într-o conversație cu reporterii de la Casa Albă, Leavitt a spus că administrația Trump a constatat „un oarecare progres” din partea Iranului în ultimele două zile, fără a da însă detalii.

„Steve și Jared se vor îndrepta către Pakistan mâine să asculte ce au iranienii de spus. Sperăm că se vor face progrese și sperăm la evoluții pozitive care vor rezulta din această întrevedere”, a spus Leavitt.

Anterior, Reuters a transmis că ministrul de Externe al Irannului, Abbas Araqchi, este așteptat vineri în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru a discuta propunerile privind reluarea negocierilor de pace cu Statele Unite.

Leavitt a precizat că vicepreședintele JD Vance, care a condus delegația americană la prima rundă de negocieri de la începutul lunii, este pregătit să meargă și el în Pakistan dacă discuțiile inițiale vor avea succes.

„Președintele, vicepreședintele, secretarul de stat vor aștepta aici, în Statele Unite, ultimele informații, iar vicepreședintele, din câte am înțeles, este pregătit să meargă în Pakistan, dacă vom considera că este o utilizare necesară a timpului său”, a declarat secretarul de presă.

Joi, Trump a extins unilateral încetarea focului în Golf pentru a da mai mult timp negocierilor menite să pună capăt războiului.