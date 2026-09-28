Trump l-a întrebat pe Xi Jinping dacă vrea să cumpere arme americane, deși legislația SUA interzice strict acest lucru, spune ambasadorul SUA

Dezvăluirile făcute de ambasadorul SUA în China, David Perdue, vin în contextul în care un oficial de rang înalt de la Taipei a avertizat recent cu privire la amenințarea militară „gravă” pe care Beijingul o reprezintă pentru insula autonomă.

Donald Trump s-a oferit să vândă arme Chinei în timp ce îl găzduia pe liderul acesteia, Xi Jinping, la Casa Albă, în cadrul vizitei oficiale de săptămâna trecută, a declarat David Perdue duminică la Fox News, potrivit The Guardian.

„Președintele Trump continuă să spună: «Hei, noi vindem arme altor țări din întreaga lume». De fapt, la un moment dat, l-a întrebat pe președintele Xi dacă ar dori să cumpere câteva”, a spus oficialul.

Afirmația de la Fox News a lui Perdue vine într-un moment extrem de sensibil pentru politica externă a Washingtonului, scrie sursa citată. Taiwanul așteaptă de luni de zile ca administrația americană să aprobe un nou pachet masiv de vânzări de arme, în valoare de 14 miliarde de dolari, după ce în decembrie fusese deja anunțată o altă tranzacție record de mai multe miliarde.

Reacție de la Washington: „Este ilegal”

După interviul acordat de Perdue, Casa Albă a reacționat și a declarat pentru New York Times că SUA nu au în plan să vândă arme Chinei.

La rândul său, Departamentul de Stat a emis o poziție fermă: „Legislația americană interzice vânzarea de arme către China și nu există nicio ofertă sau plan de a vinde arme Chinei”.

Situația din Taiwan

Nivelul de angajament al lui Trump față de protejarea Taiwanului a fost pus sub semnul întrebării și anterior. La o întâlnire cu Xi la Beijing, în luna mai, Trump a declarat că ține în așteptare pachetul destinat insulei autonome, descriindu-l explicit drept o „monedă de schimb foarte bună” în negocierile cu China.

Washingtonul a menținut de mult timp o poziție strategică ambiguă cu privire la eventualitatea apărării Taiwanului în cazul unei invazii. Totuși, în temeiul Legii privind relațiile cu Taiwanul, în vigoare de zeci de ani, este obligat să furnizeze Taipeiului echipament militar suficient pentru ca acesta să se poată apăra.

Beijingul a afirmat în repetate rânduri că „se opune cu fermitate” vânzărilor de arme ale Washingtonului către această democrație insulară, pe care o consideră o provincie separatistă, deși nu a guvernat-o niciodată, și nu a renunțat la utilizarea forței pentru a o prelua.

În cadrul întâlnirii de la Washington de săptămâna trecută, Xi l-a îndemnat pe Trump să se opună „independenței Taiwanului”, potrivit unui comunicat al agenției oficiale de știri chineze Xinhua.

După încheierea summitului de trei zile de la Washington, desfășurat săptămâna trecută, Trump nu a mai menționat această propunere, afirmând sâmbătă doar că Xi „îi înțelege poziția” cu privire la Taiwan. De altfel, ambasadorul Perdue dăduse asigurări, vineri dimineață, într-un interviu pentru CNBC, că politica oficială a SUA față de insulă și vânzările de arme nu au suferit nicio modificare.