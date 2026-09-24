Trump l-a primit pe Xi la Washington. SUA și China au convenit să prelungească armistițiul comercial

Donald Trump l-a întâmpinat pe Xi Jinping la aeroport cu un covor roșu și un survol militar, un semnal al vizitei de 3 zile considerate istorice în SUA.

După ce și-au dat mâna Trump și Xi au părăsit baza comună Andrews în drum spre Washington DC.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA și China își vor prelungi armistițiul comercial până în ianuarie – acesta urma să expire în noiembrie.

„Primirea, spre deosebire de orice am văzut, este un semn al importanței pe care Trump o acordă acestei vizite”, scrie reporterul BBC de la Casa Albă.

Tarifele vamale, inteligența artificială, războiul din Iran și Taiwanul se numără printre subiectele cheie pe care cei doi le-ar putea discuta săptămâna aceasta.

SUA și China au prelungit armistițiul comercial

Acordul, care a intrat în vigoare anul trecut și urma să expire în noiembrie, va fi valabil acum cel puțin până pe 10 ianuarie.

Aceasta a avut loc după discuții îndelungate cu vicepremierul chinez He Lifeng la New York, în weekend, și apoi la Washington, miercuri.

Faptul că a durat atât de mult până la amânarea efectivă a negocierilor indică cât de dificile se dovedesc a fi negocierile dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Trump a escaladat războiul comercial cu Beijingul în 2025, crezând aparent că are o mână câștigătoare atunci când a lansat o serie de taxe vamale.

Însă o serie de contramăsuri luate de China, inclusiv restricții asupra exporturilor cruciale de pământuri rare, au dat o lovitură uriașă SUA, gestul punând cele două țări într-un impas.

Mai degrabă „parteneri decât rivali

Într-o declarație dată miercuri, Xi a spus că China și SUA ar trebui să fie mai degrabă „parteneri decât rivali” , a relatat presa de stat chineză.

„În timp ce Trump și Xi găsesc modalități de a gestiona o relație dificilă, one is certainly more effusive than the other , scrie corespondentul nostru din China, Laura Bicker.

În timp ce Trump și Xi caută modalități de a gestiona o relație dificilă, cei doi se întrec în efuziuni , scrie corespondentul BBC din China, Laura Bicker.

Trump riscă, de asemenea, să aibă reacții negative din partea bazei sale Maga cu vizita lui Xi , notează reporterul de la Casa Albă Bernd Debusmann Jr.

Lui Xi i se alătură în această călătorie unele dintre cele mai importante personalități din guvernul său, inclusiv mâna sa dreaptă, Cai Qi, și ministrul de externe Wang Yi.

Mari directori de tehnologie și inteligență artificială din SUA Vor participa joi la o cină de stat cu ambii lideri.

Unele dintre cele mai notabile nume din domeniul tehnologiei, inclusiv Satya Nadella de la Microsoft, Tim Cook de la Apple, Sam Altman de la OpenAI și Jensen Huang de la Nvidia, sunt așteptate să ia masa alături de președintele Trump și Xi Jinping.

De asemenea, vor participa Jeff Bezos, președintele Amazon, Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, Sundar Pichai, șeful Google, Michael Dell, de la Dell Computers, și Jane Fraser, șefa băncii Citi, au declarat reprezentanți ai Casei Albe.

Când Trump a călătorit în China în luna mai pentru o întâlnire cu Xi, a luat cu el 14 directori din domeniul tehnologiei și afacerilor. La acea vreme, temerile publicului cu privire la faptul că instrumentele de inteligență artificială ar putea scăpa de sub controlul uman nu erau atât de răspândite ca acum.

Altman și Huang, ambii mari beneficiari ai recentului boom al inteligenței artificiale au fost foarte vocali despre cum ar trebui SUA să gestioneze instrumentele de inteligență artificială care pot scăpa de sub controlul uman.