Trump minimizează importanța vizitei șefului CIA la Moscova: „Putin nu va ataca teritoriul unei țări NATO”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin nu va ataca o țară membră NATO și a minimizat informațiile apărute în presă potrivit cărora directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși, la începutul acestei săptămâni, să nu facă acest lucru, notează Reuters.

„Nu va ataca teritoriul unei țări NATO”, le-a spus Trump reporterilor aflați în Biroul Oval.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat pentru Axios, într-un interviu telefonic, că un astfel de atac nu va avea loc și că Ratcliffe nu a fost trimis la Moscova pentru a transmite un mesaj anume.

„Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus o dată la șase luni sau o dată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nimic neobișnuit”, a declarat Trump pentru publicația americană.

Oficialii din serviciile de informații europene și americane monitorizează de mult timp acțiunile de sabotaj și atacurile rusești din „zona gri” în Europa, care rămân sub pragul unui război deschis și urmăresc, în general, să slăbească unitatea NATO și disponibilitatea statelor membre de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.