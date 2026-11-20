Președintele american Donald Trump a cerut vineri companiei Nvidia să-i acorde lui Jensen Huang, fostul CEO al gigantului tehnologic american, o „a doua șansă”, informează AFP.

Huang a demisionat pe fondul unui scandal legat de adulter, posibil spionaj din partea unei amante în favoarea Beijingului și contrabandă cu cipuri de ultimă generație către China.

„Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd revenind. Este una dintre cele mai strălucite minți din lume”, a declarat Trump, când a fost întrebat despre acest subiect într-o conferință de presă la Casa Albă, potrivit Agerpres.

„Mi-ar plăcea foarte mult ca Jensen să aibă o a doua șansă. Suntem o țară care oferă a doua șansă, și mi-ar plăcea să-l revăd”, a adăugat liderul american.