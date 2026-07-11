Trump se laudă cu un examen medical „perfect”, după cartea în care i-au fost puse la îndoială capacitățile

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că „tocmai a terminat” un control medical la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, referindu-se la un examen medical din finalul lunii mai, în urma căruia Casa Albă afirma că starea lui de sănătate este una excelentă, potrivit Reuters.

„Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed, îl fac la fiecare șase luni, și am solicitat încă un test cognitiv, singurul președinte care face acest lucru, de trei ori, și le-am parcurs pe toate cu succes – Am răspuns corect la fiecare întrebare”, a fost mesajul transmis sâmbătă pe rețelele sociale de Donald Trump, care a împlinit 80 de ani în iunie.

Casa Albă a precizat că președintele se referă la examenul medical din mai.

El a făcut aceste afirmații într-o postare în care le-a criticat pe reportera New York Times Maggie Haberman și pe colegul ei Jonathan Swan, care au publicat recent o carte despre revenirea lui Trump la putere, în care invocă îngrijorări ale unor consilieri de la Casa Albă cu privire la vârsta, rezistența și condiția fizică ale actualului președinte.

Cartea se numește „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”.

Cel mai în vârstă președinte american la învestire

În vârstă de 78 de ani, în ianuarie 2025, când a depus jurământul pentru al doilea mandat la Casa Albă, Trump avea cu cinci luni mai mult decât a avut Joe Biden la învestitura din 2021, fiind astfel cel mai în vârstă om care preia vreodată funcția de președinte al SUA, potrivit CBS News.

Întrebările legate de sănătatea și condiția mentală a liderilor în vârstă au devenit o problemă recurentă la Washington, după ce îngrijorările legate de abilitățile cognitive ale fostului președinte Joe Biden l-au făcut în cele din urmă să renunțe la a mai candida pentru un nou mandat la alegerile din 2024.

Trump și-a lăudat frecvent performanța la testele cognitive, spunând că le-a susținut de mai multe ori și a obținut scoruri perfecte.