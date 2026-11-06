Trump semnează un ordin care interzice viitorilor președinți să modifice Biroul Oval

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care, spune el, va împiedica viitorii președinți să facă schimbări la Biroul Oval al Casei Albe.

Trump, un fost magnat imobiliar, a modificat el însuși biroul oficial al președintelui în timpul celui de-al doilea mandat, în special prin adăugarea multor elemente aurii pe pereții acestuia.

„Așadar, îl transformăm într-un monument național și nu va fi permis să fie atins de nimeni, distrus, dărâmat de oameni proști, pentru a-i da o formă ușor diferită”, a declarat Trump reporterilor joi.

Președinții americani au în prezent puterea de a face mici schimbări la Casa Albă, dar proiectele mari necesită permisiunea Congresului.

Ordinul executiv de joi declară Biroul Oval monument național, împreună cu unele dintre încăperile din jur.

Biroul Oval. Credit line: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Documentul mai precizează că nu „restricționează autoritatea președintelui de a selecta mobilierul sau de a efectua modificări operaționale și de securitate obișnuite care nu afectează substanțial structura istorică sau caracterul arhitectural al monumentului”.

„Ne place Biroul Oval și este un simbol precum Casa Albă însăși. Este un simbol al țării noastre și al măreției țării noastre”, a spus Trump.

Președintele are puterea de a crea monumente naționale, care sunt similare parcurilor naționale.

Ordinul lui Trump prevede ca biroul să fie întreținut de Serviciul Parcurilor Naționale „într-un mod care să protejeze caracterul său istoric, integritatea arhitecturală și asocierea cu Președinția”.

Întreaga clădire este deja desemnată Monument Istoric Național, menit să prevină modificările clădirii.

Proclamația lui Trump ia act de protecția existentă, dar spune că „cu toate acestea, Biroul Oval merită o recunoaștere specifică și o gestionare protectoare ca structură istorică discretă de importanță națională”.

Congresul a inclus o excepție de la Legea Națională privind Conservarea Monumentelor Istorice, pentru a permite președinților să facă modificările necesare. Actualul Birou Oval există de la începutul anilor 1930, după conceperea sa de către președintele Franklin D. Roosevelt.

Greg Werkheiser, de la firma de avocatură Cultural Heritage Partners, specializată în conservarea monumentelor istorice, spune că „mobilierul și decorațiile sunt la latitudinea președintelui”.

Biroul Oval Credit line: Alex Brandon / AP / Profimedia

„Atâta timp cât nu deteriorează arta și arhitectura permanentă, pot face, în general, ce vor”, a declarat el pentru BBC News.

Werkheiser susține că administrația Trump a dat dovadă de o lipsă extremă de respect față de alte situri istorice din Washington și, prin procese, a încercat să submineze legile care impun conservarea acestora.

„Ipocrizia constă în faptul că, pe de o parte, vorbește despre importanța conservării Biroului Oval – ceea ce este lipsit de sens din punct de vedere legal, pentru că nu poate face acest lucru – iar, pe de altă parte, lovește în legea care ne permite să conservăm alte situri istorice.”

Werkheiser ia în considerare eforturile lui Trump de a renova Centrul Kennedy din Washington DC, de a construi un nou arc de triumf în oraș și de a vopsi exteriorul de granit al clădirii istorice a birourilor executive. Firma sa a intentat procese pentru a bloca două dintre proiecte.

În octombrie, președintele a sugerat într-un interviu acordat revistei Time că Biroul Oval ar trebui demolat din cauza preocupărilor legate de securitate din partea Serviciului Secret al SUA.

„Am spus: «La naiba, nu poți construi unul nou. Acesta este un loc special»”, a spus Trump la vremea respectivă.

În timpul campaniei electorale de la jumătatea mandatului, democrații au criticat re-decorarea făcută de Trump, fostul președinte Barack Obama spunând că modificările sale au făcut ca „Casa Albă să arate ca și cum Saddam Hussein ar fi deschis o fabrică de prăjituri cu brânză”.

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