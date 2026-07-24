Trump spune că SUA și Iranul negociază încheierea conflictului: „Sunt cei mai serioși pe care i-am văzut până acum”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite și Iranul poartă discuții pentru negocierea unei încetări a conflictului dintre cele două țări, însă a repetat că Teheranul nu este încă pregătit să ajungă la un acord, notează Reuters.

„Suntem în discuții cu ei. Cred că sunt serioși. Cred că sunt, de departe, cei mai serioși pe care i-am văzut până acum, dar asta nu înseamnă că vom ajunge la un acord. Vom vedea ce se întâmplă”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Anterior, Trump a declarat că nu crede că China sau Rusia „participă” la conflictul în desfășurare cu Iranul, însă a avertizat că, dacă s-ar implica, „ar fi foarte rău pentru ele”.

Trump a afirmat că și președintele rus Vladimir Putin i-a transmis că Rusia nu va vinde arme Iranului și a spus că este convins că nici Moscova, nici Beijingul nu sunt implicate în conflict.

„Dacă s-ar implica, ar fi foarte rău pentru ele. Cu siguranță nu ar fi în interesul lor”, a scris liderul american.

Statele Unite și Iranul sunt în război de când SUA și Israelul au lansat, în februarie, atacuri în urma cărora au fost uciși oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem al țării.

Patru surse familiarizate cu informațiile serviciilor americane de informații au declarat pentru Reuters că atacurile iraniene asupra unor ținte ale CIA din regiunea Golfului, la începutul conflictului, au determinat autoritățile americane să investigheze dacă Rusia a sprijinit Iranul cu informații privind țintele sau cu tehnologie pentru drone.