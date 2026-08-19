Trump suspendă taxele vamale de 50% cu care amenințase Canada. „Am ajuns la un acord!”

Președintele american Donald Trump a anunțat marți seară că va amâna cu trei zile aplicarea tarifelor de 50% asupra unei game largi de produse canadiene, precizând că SUA și Canada pun la punct un acord comercial, relatează BBC.

„Am suspendat taxele vamale de 50% impuse Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine dimineață pentru o perioadă de trei zile, având în vedere că Canada și SUA, sub rezerva finalizării documentelor, au ajuns la un ACORD!”, a anunțat Trump într-o postare rețeaua sa de socializare, Truth Social.

În postarea sa, Trump a făcut referire și la conducta Keystone XL, despre care a spus că „ar putea fi readusă la viață”, fără a oferi însă detalii suplimentare. Această conductă petrolieră, menită să lege provincia Alberta de Statele Unite, a fost blocată atât de administrația Obama, cât și de cea a lui Biden.

Deși ecologiștii și grupurile de populații indigene s-au opus de multă vreme conductei, Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să reia proiectul, care ar urma să transporte 830.000 de barili de petrol pe zi.

Disputa comercială a SUA cu Canada

Anunțul lui Trump a fost făcut cu mai puțin de două ore înainte de intrarea în vigoare a taxei de 50% aplicate importurilor canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari.

Cele două părți se află într-un impas cu privire la mai multe chestiuni, printre care tarifele impuse de SUA asupra mașinilor și interdicția impusă de multe provincii canadiene asupra vânzării băuturilor alcoolice americane.

Trump și premierul canadian Mark Carney au discutat de două ori în această săptămână, iar negociatorii comerciali poartă discuții intense încă din iulie, după ce Trump a amenințat cu introducerea noii taxe, stabilind data limită de 19 august.

„S-au înregistrat progrese substanțiale, deși mai sunt încă multe de făcut”, a declarat Carney într-o scrisoare publicată pe X.

Tensiunile dintre doi parteneri comerciali majori s-au intensificat de când Trump a revenit la putere în ianuarie anul trecut și a lansat un program global de tarife cu o acoperire extinsă, care a dat peste cap decenii de comerț liber între Canada și SUA.

Cele mai recente taxe vamale cu care a amenințat Trump Canada urmau să fie aplicate unei serii de produse importate din Canada, printre care vinul, produsele lactate, cimentul, îmbrăcămintea și echipamentele de hochei.

Acestea s-ar fi adăugat taxelor vamale existente pe care SUA le impuseseră deja asupra oțelului și aluminiului, autovehiculelor și lemnului din Canada.

Canada a urmărit încheierea unui acord prin care SUA să elimine sau să reducă tarifele aplicate acestor sectoare-cheie.

În schimb, SUA au solicitat Canadei o serie de concesii, printre care eliminarea tarifelor aplicate autovehiculelor americane și ajustarea cotelor pentru produse lactate, pentru a permite un acces mai larg producătorilor americani de brânzeturi.