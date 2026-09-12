Trump susţine că ar putea „soluţiona” și un eventual război pentru Insulele Falkland

Preşedintele american Donald Trump susţine că ar putea „soluţiona” orice conflict pentru Insulele Falkland, descriind totodată un război între Marea Britanie şi Argentina drept un „potenţial dezastru”.

Preşedintele SUA a declarat anterior că este posibil să nu susţină suveranitatea Marii Britanii asupra Insulelor Falkland dacă Argentina ar lansa un atac asupra acestora, subiect pe care l-a abordat din nou cu prilejul vizitei la Dublin de sâmbătă, relatează agenția germană de știri DPA, citată de Agerpres.

Aflat alături de prim-ministrul irlandez Micheal Martin, Trump a sugerat că Londra „nu ar fi dispusă să călătorească atât de departe” dacă Argentina ar invada Falkland cum a făcut în 1982, adăugând că asta ar însemna „săptămâni pe mare”.

„Nu sunt sigur că vor face asta. Au o mică problemă cu migraţia. Au o mică problema cu energia şi apoi au alte probleme de care trebuie să se ocupe”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Sunt sigur că s-ar apela la mine în cazul acelui potenţial dezastru, dar dacă o fac, probabil aş reuşi să negociez o soluţie”, a apreciat Trump.

Trump on the Falkland Islands:



I don't know if the British would be willing to travel that far. It's very far away; you are talking about weeks by boat.



I am sure I will be called into that potential disaster.



I will probably be able to settle that. pic.twitter.com/MPrQ0UwnW2 — Clash Report (@clashreport) September 12, 2026

Comentariile lui Trump au loc în contextul reapariţiei tensiunilor privind insulele din sudul Atlanticului, a căror populaţie doreşte în mare majoritate să rămână sub suveranitate britanică.

Preşedintele argentinian Javier Milei, un aliat al lui Donald Trump, a reiterat pretenţiile ţării sale asupra Insulelor Falkland în cadrul unui discurs televizat, afirmând că acestea „sunt viitorul nostru”.

Guvernul său a impus sancţiuni asupra unor persoane şi companii implicate în exploatarea petrolului în regiunea insulelor şi a precizat că va depune o plângere penală împotriva companiei petroliere Navitas Petroleum din cauza operaţiunilor sale din jurul insulei.

Miercuri, în Camera Comunelor, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Regatul Unit va fi „neobosit” în apărarea dreptului locuitorilor din Falkland de a rămâne britanici.

Deşi SUA este oficial neutră în această chestiune, Washingtonul a furnizat sprijin pentru campania Londrei de a recuceri insulele după invazia argentiniană din 1982.

Acest lucru a declanşat un război care s-a soldat cu moartea a 255 de militari britanici, 655 de argentinieni şi trei locuitori din Falkland, într-o perioadă de circa 70 de zile.