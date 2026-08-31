Trump susține că insula Kharg din Iran este „făcută țăndări” și publică un clip generat de AI, după ce SUA și Iranul au reluat ostilitățile militare

Centrul energetic iranian de pe insula Kharg este făcut praf, a declarat duminică președintele SUA, Donald Trump, într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, însoțită de un clip video generat de inteligența artificială, scrie Reuters.

Nu au existat alte dovezi care să indice că centrul energetic iranian era atacat. Casa Albă și Departamentul Apărării al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor adresate de Reuters în afara programului normal de lucru.

Nu a existat nicio reacție imediată la postarea lui Trump în presa iraniană.

„Insula Kharg este făcută țăndări!!! Președintele DJT”, a scris Trump, fără a oferi însă și alte detalii.

Reuters a confirmat că videoclipul publicat de președintele SUA, care arăta explozii spectaculoase, a fost cel mai probabil generat de AI, folosind un software care detectează imaginile manipulate prin inteligență artificială.

Kharg este o insulă mică, cu o suprafață de doar 6 km, situată la 25 km vest de coasta iraniană, în Golful Persic.

Un atac asupra insulei Kharg, care gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de războiul declanșat de atacurile SUA și ale Israelului din 28 februarie, ar perturba grav comerțul energetic al țării și ar exercita o presiune enormă asupra economiei sale.

„Începem cu băncile”

Iranul a răspuns la un atac anterior al SUA asupra lansatoarelor de rachete de pe insula Larak, situată la aproximativ 660 km est de Kharg, printr-un atac asupra a două baze americane din Iordania, a relatat presa iraniană.

Reînceperea ostilităților a urmat după câteva săptămâni în care administrația Trump și-a intensificat eforturile de a pedepsi Teheranul și partenerii săi de afaceri cu sancțiuni economice costisitoare, renunțând la opțiunile militare.

Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarant duminică pentru Reuters că este probabil ca noi sancțiuni secundare să fie anunțate săptămânal, în efortul de a exercita presiune asupra Iranului.

„Începem cu băncile și le spunem acestora că nu este acceptabil să dețină bani iranieni și să sprijine regimul”, a afirmat Bessent.

După ce vineri a impus sancțiuni sucursalelor din Emiratele Arabe Unite ale băncii egiptene Banque Misr, pe fondul unor presupuse legături financiare cu Iranul, Bessent a declarat că următorul pas ar putea fi excluderea completă a unei instituții din sistemul financiar bazat pe dolar.

„Veți vedea mult mai multe astfel de măsuri în fiecare săptămână”, a declarat Bessent pentru Reuters, înaintea unei reuniuni a liderilor financiari din cadrul Grupului celor 20.

Primele atacuri militare din ultimele săptămâni

Vorbind despre primele lovituri ale armatei SUA care au vizat teritoriul iranian în decurs de o lună, un oficial american a declarat că forțele armate au atacat două lansatoare iraniene de pe Insula Larak.

Mica insulă din Strâmtoarea Ormuz, situată lângă portul strategic Bandar Abbas, domină rutele maritime de la gura Golfului, ceea ce îi conferă un rol-cheie în contextul tensiunilor legate de Iran, securitatea maritimă și aprovizionarea globală cu energie.

„Au fost observate forțe ale Gărzii Revoluționare Islamice pregătindu-se să lanseze rachete cu mine marine în Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat sursa.

Ca represalii, Iranul a lansat rachete balistice către Iordania, vizând două baze americane. Forțele armate iordaniene au interceptat opt rachete care au pătruns în spațiul său aerian, a informat televiziunea de stat.

Garda Revoluționară Iraniană a declarat că atacul a provocat moartea și rănirea mai multor soldați și cetățeni și a promis o „reacție și pedeapsă” din partea Teheranului, potrivit presei de stat iraniene.

Comandamentul Central al SUA a afirmat că a întreprins o acțiune „limitată și precisă” împotriva forțelor de minare ale Gărzii Revoluționare Iraniene, care reprezentau o „amenințare iminentă” în Strâmtoarea Ormuz. Nu a oferit mai multe detalii.

După atacurile SUA, Iranul a atacat o bază a forțelor americane din Iordania, a declarat duminică un reporter al Fox News, citând o sursă americană.

Trafic scăzut în Strâmtoarea Ormuz

Aproape toate rachetele lansate „au fost interceptate până în acest moment”, a spus reporterul pe X, subliniind lipsa unui impact semnificativ.

Pe fondul amenințărilor la adresa transportului maritim, numărul navelor de marfă vizibile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz a scăzut la cinci pe zi în weekend, conform datelor din domeniul transportului maritim.

Numărul real ar putea fi mai mare, întrucât unele nave și-au oprit sistemele de identificare automată pentru a evita atacurile.

Săptămâna trecută, președintele SUA a declarat că toate minele au fost detonate sau îndepărtate din apele internaționale ale strâmtorii și că Iranul a fost avertizat că orice navă care va amplasa noi mine va fi distrusă.

Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, marina Gărzii Revoluționare Iraniene a calificat aceste declarații drept „o minciună evidentă”, reiterând că strâmtoarea rămâne închisă pentru navele care nu au permisiunea Iranului.