Trump susține că nu are nevoie de ajutorul europenilor pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar că „toți” s-au oferit să ajute

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că aliații europeni ai Washingtonului s-au angajat să contribuie la deminarea Strâmtorii Ormuz pentru un trafic maritim sigur, însă a refuzat să spună ce țări au promis că vor ajuta, a scris CNN.

„Toate”, a răspuns liderul Statelor Unite când a fost întrebat ce țări s-au oferit să contribuie la eliminarea minelor iraniene din Ormuz.

„Cele care au acel tip de echipament au făcut-o, însă fiecare dintre ele s-a angajat să se implice”, a adăugat Donald Trump.

El susține că Statele Unite nu au avut nevoie de Europa pentru a redeschide cu succes Strâmtoarea Ormuz grație acordului său cu Iranul, dar că ar fi „bune” orice dragoare pe care le-ar putea împrumuta țările pentru deminare.

Trump a invocat reluarea imediată a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz drept unul dintre principalele beneficii ale acordului cu Iranul, cu toate că probabil va fi nevoie de ceva timp pentru ca acesta să fie suficient de sigur încât petrolierele să poată tranzita ruta la nivelurile premergătoare războiului.

Noi amenințări la adresa Iranului

Aflat în Franța, la Evian, pentru Summitul G7, președintele SUA a amenințat că va începe din nou bombardamentele dacă Iranul „nu se comportă cum trebuie”.

El a spus că acordul „este un memorandum de înțelegere” și că bombardamentele americane ar putea fi reluate dacă va considera necesar.

„Este un memorandum de înţelegere. Şi dacă nu-mi place, o să începem din nou să tragem asupra lor, să le dăm cu bombe în cap”, le-a spus Trump reporterilor.

„Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă cum trebuie, o să revenim la a lansa bombe chiar în capetele lor, bine?”, a mai declarat liderul american.