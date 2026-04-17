Trump susține că uraniul din Iran va fi adus în SUA. „Vom excava cu mașinării mari”

Președintele Donald Trump a afirmat, într-un interviu pentru Reuters, că Statele Unite vor colabora cu Iranul pentru recuperarea uraniului îmbogățit și aducerea lui în SUA. El s-a referit la uraniu ca la „praf nuclear” care ar fi reprezentat de ce a rămas după bombardamentele americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare ale Iranului din iunie 2025.

„Îl vom recupera împreună, cu Iranul, în ritm lent și vom merge acolo să excavăm cu mașinării mari. Îl vom aduce în Statele Unite”, a declarat Trump, într-un interviu telefonic.

Până acum, Iranul a negat că ar fi fost de acord cu transferul uraniului îmbogățit în Statele Unite.

„Uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri; transferul uraniului către Statele Unite nu a fost o opțiune pentru noi”, a declarat Esmaeil Baghaei, purtător de cuvânt al Minsterului de Externe iranian.

Stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, cu o puritate de 60%, este estimat la aproximativ 400 de kilograme. Chestiunea programului nuclear al Iranului a fost una dintre cele mai spinoase probleme din negocierile SUA-Iran.

Comentând informațiile după care Statele Unite ar fi dispuse să negocieze obținerea uraniului la schimb cu 20 de miliarde de dolari, Trump a spus: „Este complet fals. Niciun ban nu va trece dintr-o mână în alta”.

Trump a reiterat că SUA vor menține blocada navală împotriva Iranului până se va ajunge la un acord, însă a estimat că acest lucru nu va dura mult.

„Cred că vom ajunge foarte repede la un acord. Ne înțelegem foarte bine cu Iranul”, a spus președintele american.

El a spus că va fi nevoie de noi convorbiri directe pentru ajungerea la un acord, iar acestea ar putea avea loc în cursul weekendului. Trump a spus că există posibilitatea să meargă personal la Islamabad. „Încă nu m-am hotărât”, a adăugat liderul de la Casa Albă.