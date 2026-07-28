Trump, tot mai iritat față de Netanyahu, în ciuda zâmbetelor largi afișate. Replică nervoasă după informațiile despre Muntele Târnăcopului scurse în presă

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat marți iritarea față de Benjamin Netanyahu înaintea întâlnirii lor de la Casa Albă, plângându-se că detaliile privind punctele de discuție pe care premierul israelian intenționa să le abordeze cu privire la Iran au ajuns în spațiul public, ceea ce constituie un nou semn al tensiunilor dintre cei doi lideri, scrie Reuters.

Întrebat despre informațiile conform cărora Netanyahu dorește să discute cu el despre „Pickaxe Mountain” („Muntele Târnăcopului”), o facilitate fortificată, îngropată adânc sub pământ în apropierea unuia dintre principalele situri nucleare ale Iranului, Trump a spus, folosind porecla lui Netanyahu: „Nu am nevoie ca Bibi să-mi spună asta. Bibi îmi spune asta pentru că vrea să rămân implicat.”

„De ce nu mi-o spui pur și simplu? De ce trebuie să anunți asta întregii lumi?”, a spus Trump, într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends”.

Ziarul american The New York Post a relatat luni, citând o sursă din Ierusalim, că era de așteptat ca Netanyahu să-i furnizeze lui Trump informații ale serviciilor secrete conform cărora Iranul își extinde facilitățile nucleare de la Muntele Târnăcopului și minte în legătură cu dorința lui de a încheia un acord de pace.

Biroul de presă al lui Netanyahu nu a răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la declarațiile lui Trump.

Netanyahu salută discuțiile, ce minimalizează

Într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare după întâlnire, Netanyahu a descris însă întâlnirea de la Casa Albă ca fiind „excelentă” și „una dintre cele mai bune conversații” pe care le-a avut cu Trump.

„A fost o conversație marcată de un parteneriat deplin, sprijin reciproc și o înțelegere comună a obiectivului nostru comun: să ne asigurăm că Iranul nu va obține arme nucleare, precum și alte obiective”, a afirmat premierul israelian.

Fotografiile postate de biroul de presă al lui Netanyahu pe X îi arătau pe cei doi lideri așezați unul lângă celălalt în Biroul Oval, cu zâmbete largi. Alături de ei se aflau vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth.

Meeting of Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump, at the White House. pic.twitter.com/4TQtlg60TY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 28, 2026

Trump s-a întâlnit cu Netanyahu după ce a purtat mai întâi discuții scurte, cu ușile închise, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris ambele întâlniri ca fiind „pozitive și productive”.

Relațiile cu Zelenski s-au îmbunătățit pe măsură ce Ucraina a reușit să oprească avansul rus în războiul care durează de mai bine de patru ani, în timp ce Netanyahu se confruntă cu o frustrare tot mai mare din partea Casei Albe din cauza lipsei de progrese în direcția unei soluționări mai ample a conflictului cu Iranul, precum și cu critici din partea unor susținători ai lui Trump care se opun unei implicări mai profunde a SUA în Orientul Mijlociu.

Liderul israelian și cel ucrainean s-au aflat la Washington pentru a participa la o slujbă de comemorare a senatorului american Lindsey Graham, un republican cu poziții dure, care a fost la Washington un susținător influent atât al Israelului, cât și al Ucrainei.

Atât războiul din Ucraina, cât și conflictul mai larg din Orientul Mijlociu se află în momente critice. După eșecul armistițiului în războiul cu Iranul, Trump afirmă că a suspendat atacurile aeriene ale SUA pentru a acorda diplomației o nouă șansă. Zelenski, între timp, a fost încurajat de recentele succese ale Ucrainei.

După întâlnirea cu Trump, Zelenski a afirmat că este important ca eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului purtat de Rusia să fie intensificate.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner – ginerele lui Trump – au convenit să viziteze Ucraina pentru prima dată, ca parte a eforturilor de a relansa demersurile de mediere cu Rusia, potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile.

Netanyahu are nevoie de sprijinul lui Trump ca să fie reales

Netanyahu a avut o relație cu suișuri și coborâșuri cu Trump, care, uneori, a fost nevoit să-l împiedice pe liderul israelian să atace ținte din Liban în încercarea Tel Avivului de a slăbi militanții Hezbollah susținuți de Iran.

O convorbire telefonică din iunie, în care președintele american l-a numit pe prim-ministrul israelian „al naibii de nebun” – informație care a ajuns mai întâi în presă și a fost confirmată ulterior public chiar de Trump – a scos la iveală tensiunile dintre cei doi lideri.

Surse familiarizate cu subiectul au afirmat că Netanyahu urmărea să obțină sprijinul lui Trump pentru campania lui de realegere, în perspectiva alegerilor din 27 octombrie.

De asemenea, se aștepta ca cei doi să discute despre Acordurile Abraham, seria de acorduri negociate de Trump pentru normalizarea relațiilor diplomatice dintre Israel și Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.

Trump dorește să includă Arabia Saudită în aceste acorduri și, săptămâna trecută, a condiționat semnarea unui acord de cooperare nucleară civilă cu regatul saudit de aderarea Riadului la acestea. Până în prezent, Riadul a refuzat să adere la acorduri fără o cale către crearea unui stat palestinian.

Acord privind apărarea antieriană și dronele

Zelenski și Trump au avut numeroase ciocniri în primele luni ale celui de-al doilea mandat al președintelui republican, dar relațiile dintre cei doi s-au îmbunătățit pe măsură ce Ucraina a înregistrat succese tot mai mari în război, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra industriei petroliere ruse.

Zelenski a afirmat într-o postare în mediul online, după întâlnirea de marți, că a discutat cu Trump despre licențele pentru producerea de rachete interceptoare destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA, pe care Kievul se bazează, „precum și despre alte idei care ar putea fi de ajutor”.

De asemenea, era de așteptat ca cei doi să discute despre cooperarea în domeniul producției de drone, după încheierea unui acord inițial privind vehiculele aeriene fără pilot.