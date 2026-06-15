Trump transmite un mesaj optimist privind războiul din Ucraina. Zelenski l-a invitat pe Putin la summitul G7 și vede altfel lucrurile

„Rusia a demonstrat din nou că nu este pregătită să discute”, a declarat Volodimir Zelenski luni, potrivit Reuters.

Președintele SUA Donald Trump s-a alăturat luni liderilor mondiali la summitul G7, desfășurat într-o stațiune franceză, unde a prezentat acordul său preliminar pentru încheierea conflictului cu Iranul și a declarat că va încerca acum să pună capăt luptelor din Ucraina.

„Am avut ieri o conversație foarte bună cu președintele (Volodimir) Zelenski și cu președintele (Vladimir) Putin, și cred că poate putem face ceva în această privință. Chiar cred asta. Cred că amândoi sunt deschiși la această idee”, a spus el.

Zelenski l-a invitat pe Putin la G7

Zelenski a declarat luni că i-a propus lui Vladimir Putin să se întâlnească la summitul G7 din Franța, care va avea loc săptămâna aceasta, pentru a purta discuții în vederea încheierii unui război care durează de patru ani, însă liderul rus nu a fost dispus să discute.

Vorbind de la o mănăstire istorică din Kiev care a fost lovită într-un atac nocturn al Rusiei, Zelenski a spus că Statele Unite au fost de acord să-l invite pe Putin la reuniune, care începe mai târziu luni la Evian-les-Bains.

„Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece Trump este acolo și Macron este acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toții”, a declarat Zelenski.

„Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că nu este pregătită să discute”, a spus el.

Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire

Un oficial ucrainean a declarat că Zelenski le-a vorbit americanilor și președintelui francez Emmanuel Macron despre propunerea de discuții în cadrul G7. Ucraina a transmis invitația direct și omologilor ruși, dar nu a primit un răspuns clar, a spus oficialul.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin luna aceasta, Zelenski s-a oferit să se întâlnească pentru discuții față în față și a sugerat că războiul crește presiunea asupra economiei Rusiei.

Ca răspuns, Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire și că atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei nu reprezintă o amenințare economică.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise în atacul lansat de Rusia în cursul nopții de luni asupra Kievului și orașului Harkov, din nord-estul țării.

Zelenski l-a acuzat pe liderul rus că a acționat „cinic”, lansând acest atac de amploare la doar câteva ore după ce a purtat o conversație telefonică cu președintele american Donald Trump.

Întâlnire Trump-Zelenski

Zelenski a declarat că prioritatea sa la reuniunea G7 va fi obținerea mai multor sisteme de apărare antiaeriană pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești.

„Vom avea întâlniri cu europenii și, de asemenea, cu președintele Trump; vom discuta cu el despre cum să-l determinăm pe Putin să pună capăt acestui război”, a spus el.

Trump urmează să participe la o ședință de lucru cu Zelenski în cadrul summitului, într-un moment bun pentru Ucraina pe câmpul de luptă.

Rămâne de văzut dacă Zelenski va reuși să obțină un sprijin mai mare din partea SUA, în timp ce Trump acordă prioritate încheierii definitive a conflictului cu Iranul, care i-a afectat popularitatea pe plan intern.

Obținerea de garanții din partea lui Trump ar putea fi dificilă, scrie Reuters.