Trump trimite noul Air Force One să fie admirat de soldații americani din Europa. „Este cu adevărat magnific”

Călătoria lui Donald Trump în Turcia a reprezentat primul său zbor internaţional cu noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. În timpul conferinţei de presă ţinute la încheierea summitului NATO de la Ankara, Trump le-a spus însă reporterilor că va pleca acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Motivul este că noul său avion se îndrepta către câteva baze americane din Europa, pentru ca soldaţii să îl poată vedea, „pentru că este cu adevărat magnific”, a spus Trump.

Întrebat dacă o ameninţare de asasinat a determinat decizia sa de a schimba avionul pentru plecarea din Turcia, el nu a răspuns direct, dar a recunoscut existenţa unei potenţiale ameninţări.

„Sunt numărul unu pe lista celor vizaţi de Iran”, le-a spus el reporterilor. „Nu ştiu. Nu vă pot spune asta, dar, sincer, nu-mi pasă”, a declarat Trump.

Aviația militară americană a anunţat pe 19 iunie că a primit noul avion prezidenţial Air Force One, donat de Qatar, şi a dezvăluit primele imagini ale acestui Boeing 747 larg modificat care a suscitat discuţii de ordin etic şi de securitate.

„Proaspăt vopsit în noile culori roşu, alb şi albastru şi dotat cu cele mai recente modificări aduse de guvern, avionul a intrat în serviciu” pentru preşedinte, au anunţat Forţele aeriene ale SUA într-un comunicat, în timp ce jurnalişti care îl însoţeau pe Donald Trump au publicat, de asemenea, imagini cu avionul într-un hangar al unei baze aeriene din apropierea Washingtonului.

Statele Unite au acceptat, în mai 2025, un avion de tip Boeing 747, oferit cadou de Qatar, iar Forțele Aeriene au fost solicitate să găsească rapid o soluție pentru modernizarea acestuia, astfel încât să poată fi folosit ca noul Air Force One.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a acceptat aeronava, evaluată la 400.000.000 de dolari, pentru a deveni avionul oficial al președintelui Donald Trump.