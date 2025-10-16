Trump urmează să vorbească azi cu Putin, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă / Ce strategie nouă pregătește Kievul

Donald Trump va discuta cu liderul rus Vladimir Putin joi, a anunțat Casa Albă, cu o zi înainte ca președintele american să se întâlnească la Washington cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, scriu AFP și Reuters.

Discuția dintre Trump și Putin a fost confirmată de doi oficiali ai Casei Albe pentru NBC News, după ce informația inițială a fost publicată, pe surse, de publicația americană Axios.

Convorbirea Trump-Putin va avea loc joi, înainte ca președintele american să-l primească vineri pe Zelenski la Casa Albă. Trump și Zelenski sunt așteptați să discute posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Liderul american a declarat duminică în fața presei că „s-ar putea să fie nevoit să discute mai întâi cu Rusia” înainte de a acorda Ucrainei acces la sistemele de rachete Tomahawk, sugerând astfel că ar folosi amenințarea cu desfășurarea acestor rachete cu rază lungă de acțiune în Ucraina ca un fel de monedă de schimb.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că i-a spus lui Zelenski că i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum: fie Rusia inițiază negocieri serioase de pace, fie Ucraina primește rachetele Tomahawk.

Liderul de la Casa Albă a devenit mai ostil față de Moscova în ultimele luni, arătând o frustrare crescândă față de Putin, în timp ce și-a exprimat simpatia față de Ucraina, care încearcă, din 2022 încoace, să respingă invazia rusă.

Zelenski îi va propune lui Trump o nouă strategie împotriva Rusiei

Președintele ucrainean îi va prezenta vineri la Casa Albă lui Donald Trump o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creșterea capacităților de atac la mare distanță prin furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, potrivit consilierului prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, citat miercuri de agențiile EFE și Agerpres.

Aceasta este „o strategie de creștere a costului războiului pentru agresor”, a scris oficialul ucrainean pe platforma socială X. „Instrumentele sunt bine-cunoscute: rachete de croazieră, producția comună de drone și apărare antiaeriană consolidată”, a indicat Mihailo Podoliak unele teme pe care o delegație ucraineană, condusă de șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermac, și șefa guvernului, Iulia Sviridenko, le discută deja la Washington în pregătirea întrevederii Trump-Zelenski.

Același consilier prezidențial ucrainean a menționat explicit că armele cu rază lungă cerute de Kiev au rolul de a „proiecta putere mult în interiorul inimii Rusiei”, sugerând astfel intensificarea atacurilor pe care armata ucraineană deja le efectuează aproape zilnic asupra fabricilor militare și rafinăriilor ruse.

Conform unor dezvăluiri recente publicate de Financial Times, SUA ajută din luna iulie Ucraina în acesta atacuri cu informații și alte elemente necesare planificării.

El s-a referit la fel de explicit la rachetele Tomahawk, cerute de Kiev și despre care Trump a spus că studiază posibilitatea de a i le furniza, crezând că probabil ar determina astfel Rusia să negocieze și să accepte concesii pentru încheierea războiului.

„Da, rachetele Tomahawk nu sunt o armă universală și au limitări tehnice. Dar nu este vorba despre dacă ceva este sau nu posibil. Este vorba despre ceea ce este necesar”, a afirmat Mihailo Podoliak. În opinia acestuia, Ucraina propune „un acord just”, prin care Kievul „reduce riscul pentru întregul Occident, Europa plătește pentru propria sa securitate și SUA beneficiază prin furnizarea de armament”.

Consilierul președintelui Zelenski s-a referit astfel la programul prin care SUA furnizează Ucrainei arme și muniții plătite de țările europene. În acest program, denumit PURL, conform acronimului din engleză pentru „Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina”, Kievul cere acum să fie incluse și rachetele Tomahawk.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat SUA că eventuala livrare de rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane, el insistând că astfel de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.

Acuzat mult de timp de bunăvoință sau chiar de complicitate față de Rusia, președintele Trump s-a repoziționat de partea Ucrainei, după ce eforturile sale de a aduce aceste două țări la pace nu au dat rezultate.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, după o întâlnire cu Zelenski în septembrie Trump a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, și chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acționeze în acest sens acum, pentru a profita de dificultățile economice ale Rusiei, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene”, dând de înțeles din nou că Washingtonul nu mai dorește să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina și că susținătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar și militar, inclusiv cumpărând arme americane.