Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski

Trupele ucrainene au continuat vineri contraofensiva pe linia frontului în jurul a două orașe din estul țării. Președintele Volodimir Zelenski susține că forțele ruse au suferit pierderi importante, informează Reuters.

Rusia a declarat că forțele sale au capturat două noi sate în avansul lor lent prin estul și sudul Ucrainei, dar Ministerul Apărării de la Moscova nu a făcut nicio referire la ofensiva ucraineană din apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia.

Contraofensiva ucraineană a perturbat planurile Rusiei în ceea ce privește obiectivul său de lungă durată de a cuceri centrul logistic din Pokrovsk, a declarat Zelenski, vineri seară, în discursul său video.

„Acolo se afla una dintre cele mai importante direcții ale ofensivei rusești, iar ei nu au reușit să lanseze o ofensivă pe scară largă în acea zonă. Armata noastră le distruge forțele”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev susține că „rușii au suferit pierderi semnificative”, precizând că „în fiecare zi sunt capturați tot mai mulți prizonieri ruși”.

Șeful statului major din armata ucraineană, generalul Oleksandr Sîrski, a scris pe Telegram că forțele sale au avansat de la trei la șapte kilometri prin apărarea rusă.

Forțele ucrainene își mențin pozițiile în jurul orașului Kupiansk

În discursul său video, Zelenski a mai spus că forțele ucrainene își mențin pozițiile în jurul orașului Kupiansk, o zonă din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, care a fost supusă atacurilor rusești timp de luni de zile.

Liderul ucrainean a declarat joi că forțele ucrainene au recucerit șapte așezări și 160 km pătrați în jurul orașelor Pokrovsk și Dobropillia de la începutul operațiunii. Alte nouă localități au fost „curățate” de forțele inamice.

Regiunea Donețk, care este ocupată doar parțial de Rusia, dar pe care Moscova vrea ca Kievul să o abandoneze înainte de orice acord de pace, rămâne locul celor mai intense lupte.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că forțele sale au capturat încă două localități – Muravka, la sud-vest de Pokrovsk, și Novoivanivka, mai la sud-vest, în regiunea Zaporojie.

Statul major al armatei ucrainene a enumerat Muravka printre localitățile în care forțele sale au oprit 87 de atacuri în apropierea Pokrovskului.

Un înalt oficial al administrației numite de Rusia în zonele din regiunea Donețk controlate de Moscova a declarat agenției de știri ruse TASS că forțele ruse controlează acum efectiv toate drumurile și alte infrastructuri logistice din jurul Pokrovskului.

Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent informațiile de pe câmpul de luptă ale niciunei părți.