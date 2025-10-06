Truump vizează „concurența externă neloială”: O nouă taxă vamală, de 25%, a fost impusă de la 1 noiembrie

Camioane noi sunt expuse la TEC Equipment, pe 26 septembrie 2025 în Dixon, California, SUA. FOTO: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că toate camioanele medii și grele importate în Statele Unite vor fi supuse unei taxe vamale de 25% începând de la 1 noiembrie, decizia marcând o escaladare semnificativă a eforturilor sale de a proteja companiile americane de concurența străină, scrie Reuters.

Luna trecută, Trump a afirmat că importurile de camioane grele vor fi supuse unor noi taxe vamale începând cu 1 octombrie, din motive de securitate națională, susținând că noile tarife vizează protejarea producătorilor de „concurența externă neloială” și că această măsură va avantaja companii precum Peterbilt și Kenworth, deținute de Paccar, și Freightliner, deținută de Daimler Truck.

În cadrul acordurilor comerciale încheiate cu Japonia și Uniunea Europeană, Statele Unite au convenit asupra unor tarife de 15% pentru vehiculele ușoare, dar nu este clar dacă acestea vor fi aplicate și vehiculelor mai mari.

Administrația Trump a permis, de asemenea, producătorilor să deducă valoarea componentelor americane din tarifele plătite pentru vehiculele ușoare asamblate în Canada și Mexic.

Vehiculele mai mari includ camioane de livrare, camioane de gunoi, camioane de utilități publice, autobuze de tranzit, navete și autobuze școlare, camioane cu remorcă, precum și semiremorci și vehicule profesionale grele.

Camera de Comerț a SUA a îndemnat anterior Departamentul Comerțului să nu impună noi tarife pentru camioane, menționând că primele cinci surse de import sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda, „toate fiind aliați sau parteneri apropiați ai Statelor Unite, care nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA”.

Mexicul este cel mai mare exportator de camioane medii și grele către Statele Unite. Un studiu publicat în ianuarie arată că importurile de vehicule de mare tonaj din Mexic s-au triplat din 2019 încoace, ajungând la aproximativ 340.000 în prezent, potrivit statisticilor guvernamentale.

În conformitate cu acordul de liber schimb nord-american USMCA, camioanele de tonaj mediu și greu sunt scutite de tarife vamale dacă cel puțin 64% din valoarea unui camion greu provine din America de Nord, adică folosește piese precum motoare și osii, materii prime precum oțelul sau utilizează manoperă locală pentru asamblare.

Noile tarifele riscă să afecteze și Stellantis, compania-mamă a Chrysler, care produce camioane Ram de mare tonaj și autoutilitare comerciale în Mexic. Stellantis a făcut presiuni asupra Casei Albe pentru a nu impune tarife ridicate asupra camioanelor sale fabricate în Mexic.

Grupul suedez Volvo construiește o fabrică de camioane grele în valoare de 700 de milioane de dolari în Monterrey, Mexic, care urmează să înceapă să funcționeze din 2026.

Conform Administrației Comerțului Internațional din SUA, Mexicul găzduiește 14 producători și companii de asamblare de autobuze, camioane și tractoare, precum și doi producători de motoare.

Mexicul s-a opus noilor tarife, transmițând în luna mai Departamentului american al Comerțului că toate camioanele mexicane exportate în Statele Unite au, în medie, 50% conținut american, inclusiv motoare diesel.

Anul trecut, Statele Unite au importat din Mexic piese pentru vehicule grele în valoare de aproape 128 de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 28% din totalul importurilor de acest tip, a afirmat Mexicul.