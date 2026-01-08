Nu ne place arestarea lui Maduro de către Trump? „Dar dacă Obama acționa și el la timp poate că acum nu aveam război în Ucraina”

Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el, scrie Alina Mungiu-Pippidi într-o opinie găzduită de HotNews. Ea amintește că „dictatorii rareori cad fără ferestre sparte. Ceea ce contează cu adevărat este ce urmează”.

Este acesta sfârșitul celui mai corupt regim din lume? Sigur că ne-am fi dorit ca acest deznodământ să vină prin alte mijloace (cum, când alegerile nu erau libere și corecte?), cu riscuri mai mici pentru o ordine internațională deja fragilizată.

Și, totuși, sper ca acesta să fie sfârșitul regimului Chávez/Maduro și o nouă șansă pentru venezueleni de a o lua de la capăt.

Regimul Maduro: când corupția îi ia prizonieri pe cetățeni țării

Venezuela se află într-un declin continuu, așa cum se poate observa mai jos și pe corruptionrisk.org. Este țara cu cel mai mare decalaj la nivel global între capitalul său uman și nivelul de corupție. Cu alte cuvinte, există acolo foarte mulți oameni care merită să fie eliberați de capturarea statului și să își poată reconstrui propriul stat.

Nu putem să nu ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă președintele Obama, atunci când a declarat că SUA vor interveni în Siria, ar fi întreprins o lovitură similară împotriva lui Assad și și-ar fi respectat angajamentul. Poate că invazia Ucrainei nu ar mai fi avut loc?

Cum cad dictatorii

Îi las pe alții să dezbată cine a “rupt” ordinea internațională – dacă a fost Putin, așa cum susțin mulți în Occident, sau SUA, începând cu recunoașterea secesiunii Kosovo, așa cum afirmă Putin.

Apărarea ordinii internaționale este, desigur, perfect legitimă. Dar în ultimii ani ea a oferit puține perspective, mai ales după invazia rusă a Ucrainei.

De-a lungul vieții mele am asistat – și am relatat, ca jurnalist și profesor de studii democratice la Berlin – la numeroase “revoluții colorate”. Am fost, de asemenea, actor în propria noastră revoluție, în România, în 1989. Îmi amintesc cum unii observatori cu o abordare strict legalistă spuneau, după căderea dictatorului naționalist sârb Milošević în 2000, că nu ar fi trebuit sparte ferestrele Parlamentului Serbiei. Dar dictatorii rareori cad fără ferestre sparte. Ceea ce contează cu adevărat este ce urmează.

De ce e importantă societatea civilă

Așadar, adevărata întrebare pentru Venezuela este cum își pot recâștiga venezuelenii țara, fără a trece pur și simplu de la un captor la altul?

Destabilizarea este benefică doar dacă conduce la sfârșitul capturării statului. Iar un stat capturat poate fi controlat la fel de ușor de interese petroliere internaționale, de carteluri de droguri sau de dictaturi ideologice.

Abordarea care a funcționat în mare parte în Europa de Est – la Budapesta, Praga, Varșovia, București, în statele baltice, în Georgia și, uneori, chiar în Kârgâzstan – a fost societatea civilă.

Atunci când un regim se prăbușește, trebuie să urmeze o masă rotundă:

în care sunt reprezentate interese diverse,

în care actorii politici și civici stau la aceeași masă,

în care țesătura socială și politică este reconstruită de jos în sus.

Ziua când toată România era în stradă

Când Ceaușescu a fugit, întreaga țară era în stradă în mai puțin de două ore. Acea mobilizare masivă, descentralizată, a făcut ireversibilă căderea regimului.

În România, eram mai puțin organizați decât Europa Centrală, dar esențial a fost ceea ce a urmat: îndepărtarea liderilor comuniști de la toate nivelurile și înlocuirea lor cu persoane alese din școli, fabrici, spitale și comunități locale.

Așa, schimbarea devine reală.

Intervenția SUA poate ajuta la catalizarea evenimentelor, dar societatea civilă venezueleană nu ar trebui să aștepte să vadă ce intenționează să facă alții. Responsabilitatea și oportunitatea se află în interiorul țării. Societatea civilă trebuie să acționeze acum.