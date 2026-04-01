Tunul dat de o firmă care făcea Uber și Bolt. Sute de mii de curse, fără taxe la stat

Administratorul unei societăţi comerciale de transport alternativ de persoane a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş pentru evaziune fiscală în formă continuată, între octombrie 2019 şi decembrie 2021, scrie News.ro.

Potrivit anchetatorilor, acesta a obţinut venituri de aproape 6,5 milioane de lei, în urma a peste 379.000 de curse efectuate prin intermediul platformelor „Uber” şi „Bolt”, fără plata TVA şi a impozitului pe profit, creând astfel statului un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş anunţă, miercuri, că procurorul de caz din cadrul instituţiei a finalizat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, comisă în perioada octombrie 2019 – decembrie 2021.

Aproape 400.000 de curse

Potrivit sursei citate, procurorul a dispus trimiterea în judecată a administratorului S.C. „GOCAB EUROPE” SRL pentru evaziune fiscală, în formă continuată, infracţiuni comise între octombrie 2019 şi decembrie 2021, perioadă în care acesta a omis, cu intenţie, înregistrarea în evidenţele financiar-contabile ale societăţii, a veniturilor totale în sumă de 6.407.662,50 lei, aferente unui număr total de 379.940 curse de transport alternativ de persoane efectuate prin intermediul platformelor „UBER” şi „BOLT”.



Scopul administratorului a fost, conform procurorului de caz, acela de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de plată a TVA şi a impozitului pe profit, creând în acest fel bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de 1.409.687 lei, din care 192.231 lei reprezentând impozit pe venitul microîntreprinderii şi 1.217.456 lei reprezentând TVA.



Sursa citată menţionează că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Timiş.