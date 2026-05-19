„Tunul” unei mici bănci britanice care sperie Europa și Wall Street-ul

Cazul Market Financial Solutions (MFS), un creditor britanic specializat, activ pe piața finanțării imobiliare pe termen scurt, a lăsat în urmă pierderi de sute de milioane de dolari pentru bănci, firme de investiții și fonduri de ambele părți ale Atlanticului, potrivit Financial Times.

Și cea mai mare întrebare acum este cum a reușit o companie din afara sistemului bancar tradițional să creeze o interconectare atât de extinsă cu grupuri financiare de top.

De la „punte” financiară la colaps

MFS s-a specializat în așa-numitele credite-punte — credite pe termen scurt acordate clienților cu active imobiliare semnificative, dar cu lichiditate limitată, care întâmpină dificultăți în obținerea finanțării prin canalele bancare tradiționale.

Portofoliul său de credite a fost estimat la depășirea a 2,4 miliarde de lire sterline, fiind considerat unul dintre principalii „jucători” de pe piața britanică a creditelor-punte, evaluat la aproximativ 13,4 miliarde de lire sterline.

Compania a fost forțată să intre în procedură de insolvență în februarie, pe fondul unor acuzații grave de fraudă.

Reclamații privind „creditele ipotecare dublate”

În centrul anchetelor se află acuzațiile de practici de „dublă gajare” – adică cazuri în care aceleași proprietăți ar fi fost folosite drept garanții pentru mai multe împrumuturi diferite.

În același timp, conform datelor examinate în instanțele britanice, există o „gaură” de 1,3 miliarde de lire sterline între valoarea garanțiilor și obligațiile față de creditori.

Structurile financiare complexe ale MFS au fost analizate de autoritățile de reglementare și instanțele judecătorești, întrucât mai mult de 10 bănci din Europa și SUA par a fi expuse în acest caz.

Fondatorul companiei, Paresh Raja, care locuiește în Dubai, neagă orice faptă ilegală. El este supus unei interdicții de călătorie la nivel mondial, iar activele sale au fost înghețate. Administratorii au susținut că răspunsurile oferite de el au fost „inexacte și incomplete”.

Marile bănci care s-au „ars”

Barclays a dezvăluit în situațiile sale financiare că a suferit o pierdere de 228 de milioane de lire sterline din cauza prăbușirii MFS, în timp ce Santander ar avea o expunere de aproximativ 267 de milioane de dolari.

HSBC a anunțat o depreciere de 400 de milioane de dolari aferentă unei facilități de credit prin intermediul Atlas SP, o companie susținută de Apollo.

Jefferies, Wells Fargo, Elliott Management, Avenue Capital și Castlelake sunt, de asemenea, implicate în caz.

Cuantumul final al pierderilor va depinde de rata de recuperare a fondurilor prin procesul de lichidare.

O nouă teamă pentru piața creditului privat

Cazul provoacă un nou val de îngrijorare pe piața creditului privat, aflată în creștere rapidă — adică finanțarea în afara sistemului bancar tradițional prin intermediul fondurilor, companiilor de investiții și creditorilor specializați.

Experții din industrie avertizează că lanțurile complexe de finanțare fac extrem de dificilă evaluarea cu exactitate a riscurilor, mai ales atunci când datele sunt fragmentate între manageri, bănci, vehicule de investiții și furnizori de servicii ipotecare.

Directorul general al Oxane Partners, Sumit Gupta, a menționat că cazul MFS este mai degrabă un avertisment că structurile complexe de finanțare necesită mecanisme de control și transparență la fel de puternice.