Turcia îndeamnă Europa „să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”. „Suntem cu toții în aceeași barcă”

Ministrul turc la afacerilor externe, Hakan Fidan, a îndemnat luni Europa să „își asume responsabilități mai mari” pentru a-și asigura propria securitate, mai degrabă decât să se bazeze pe Statele Unite pentru protecție, transmite AFP.

„Războiul din Ucraina și prioritățile strategice în schimbare ale Statelor Unite nu lasă Europei altă opțiune decât să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”, a declarat Fidan la o conferință de la Lisabona, conform comunicatului transmis AFP de către o sursă din Ministerul de externe al Turciei.

„Ca europeni, suntem cu toții în aceeași barcă. Asigurarea securității propriei case este o necesitate existențială. Nu putem delega securitatea noastră altora”, a subliniat oficialul turc.

Pe de altă parte, Hakan Fidan susține că țara sa, care oficial are statut de candidată la aderarea la UE, este ținută la distanță de blocul comunitar.

„În ciuda angajamentelor formale de cooperare cu aliați din afara UE, Turcia a fost exclusă de ani de zile din cadrele de securitate și apărare ale UE”, a spus ministrul turc al afacerilor externe.

El susține că „motivul este clar”.

„Agendele naționale înguste ale câtorva state membre au luat ostatice interesele strategice mai largi ale Europei”, a mai declarat el.

Luni, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu omologul său american, Donald Trump, căruia i-a transmis îngrijorările sale în ceea ce privește situația din Venezuela, unde în weekend armata SUA l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro pentru a-l aduce în fața justiției americane.