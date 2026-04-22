Turcia vrea să îi aducă la masa discuțiilor pe Zelenski și Putin. Detalii din discuția lui Erdogan cu șeful NATO

Președintele Recep Tayyip Erdogan i-a transmis secretarului general al NATO, miercuri, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Ankara, că Turcia face eforturi pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, precum și pentru a lansa un dialog între liderii celor două țări, conform comunicatului transmis de președinția turcă, a scris Reuters.

Potrivit părții turce, Erdogan i-a spus lui Mark Rutte că Ankara a făcut demersuri „pentru ca războiul Ucraina-Rusia să se încheie cu pace” și pentru „începerea discuțiilor la nivel de lideri”.

Tot miercuri, Ucraina anunțase că a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire cu Rusia la nivel de lideri. Ankara a păstrat relații bune atât cu Kievul, cât și cu Moscova, după izbucnirea războiului lansat de Kremlin în februarie 2022.

În cadrul întâlnirii de la Ankara, conform președinției turce, Recep Tayyip Erdogan i-a mai spus lui Mark Rutte că relațiile transatlantice sunt „indispensabile”, dar și că Turcia se așteaptă ca statele europene din NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea transatlantică.

Războiul din Orientul Mijlociu „începe să slăbească Europa”, avertizează Erdogan

Ulterior, Erdogan a vorbit la telefon cu cancelarul german, a anunțat președinția turcă, precizând că acesta i-a transmis lui Friedrich Merz că războiul dintre SUA și Iran „începe să slăbească Europa”, iar pagubele provocate de conflict vor crește dacă puterile mondiale nu reușesc să intervină prin „abordări orientate spre pace”.

„Erdogan a spus că Turcia lucrează pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia prin negocieri și pentru a ajunge la o pace durabilă, așa cum încearcă și în cazul Iranului”, a precizat președinția într-un comunicat separat.

Turcia are o frontieră comună cu Iranul și a cerut în repetate rânduri încheierea războiului. Weekendul trecut, Turcia a găzduit un forum diplomatic la care au participat delegații ale tuturor părților implicate și este în contact strâns cu SUA, Iranul și mediatorii din Pakistan.